Сотрудникам магазинов разрешили снять маски

В ближайшее время областное правительство утвердит рекомендации по снятию коронавирусных ограничений. Об этом в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил первый вице-губернатор Юрий Петухов. В частности, предполагается отменить ограничения по заполняемости помещений при проведении культурных и спортивных мероприятий, отменить ограничения по численности участников для массовых религиозных праздников и в целом снять ограничения на проведение массовых мероприятий. Кроме того, отменяется обязательный масочный режим для юрлиц, за исключением медицинских организаций.

Поводом для такого решения стала информация областного управления Роспотребнадзора по текущей эпидемиологической ситуации, согласно которой ситуация стабильная, количество заболевших снижается, однако ближе к осени можно ожидать новый рост заболеваемости.

— Давайте «почистим» остатки решений по ограничениям, — говорит губернатор области Андрей Травников. — И на этой почве будем готовиться к возможному росту заболеваемости осенью.

При этом режим повышенной готовности на территории Новосибирской области сохраняется. Напомним, в конце июня его продлили до 30 сентября

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 10 июля за последние сутки в регионе выявлены 45 заболевших коронавирусом, 19 человек госпитализированы, 1 умер. В целом по России выявлены 3398 случаев, 748 человек госпитализированы, 39 скончались.

Как сообщил сегодня ТАСС, число новых случаев заражения коронавирусом в мире на прошедшей неделе превысило 5,8 млн, что на 1 млн больше, чем за предыдущий аналогичный период. Заболеваемость ковидом держится на уровне второй половины мая. Смертность из-за коронавируса при этом тоже растет. Резкий скачок заболеваемости наблюдается в некоторых странах Европы.

Ранее редакция сообщала, что в России все коронавирусные ограничения отменили 1 июля.