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Больше половины выявленных сибирскими таможенниками преступлений относятся к сфере лесоэкспорта

  • 20/10/2021, 13:19
Автор:
Новости Сибири
Наибольшее количество уголовных дел возбудили в Красноярской, Алтайской и Иркутской таможнях.

По сообщению сибирской оперативной таможни, 184 уголовных дела и свыше 10 000 дел об административных правонарушениях возбудили таможенные органы по итогам девяти месяцев текущего года, 94 уголовных дела имеют отношение к лесоэкспорту.

Наибольшее количество уголовных дел, связанных с незаконным вывозом из региона древесины и уклонением при этом от уплаты таможенных платежей, возбудили в Красноярской (32 дела), Алтайской (31) и Иркутской (22) таможнях.

— Чтобы вывезти за рубеж незаконно заготовленный лес, недобросовестные экспортеры заявляют в декларациях недостоверные сведения о сделках с древесиной на внутреннем рынке, предоставляют подложные дополнительные соглашения к внешнеторговым контрактам, подложные товаросопроводительные документы, неправомерно применяют лицензии Минпромторга России на вывоз лесоматериалов, — рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.

Свыше 113 тыс. кубометров древесины стоимостью более 700 миллионов рублей стали предметом преступлений в сфере лесоэкспорта.

Сотрудникам сибирской оперативной и иркутской таможен удалось пресечь вывоз около 12 тысяч кубометров подготовленных к экспорту пиломатериалов и круглого леса на 160 млн рублей. Преступления готовились организованными преступными группами и были предотвращены на территории Иркутской области.

За 9 месяцев таможнями региона возбуждено 8 уголовных дел в связи с незаконным выводом за рубеж валюты на общую сумму 610 млн рублей. В Омске и Барнауле пресечена деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся выводом валюты из Омской и Новосибирской областей и Алтайского края. Еще 21 уголовное дело связано с созданием фирм-однодневок, через которые осуществлялись валютные операции.

С валютными нарушениями связаны 842 дела об административных правонарушениях. Из них около 400 возбуждены в связи с непредставлением резидентом в уполномоченный банк форм учета и отчетности по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций в установленный срок. Еще 47 дел об административных правонарушениях возбуждено в отношении физических лиц, как правило, пассажиров международных авиарейсов, за нарушениеими правил перемещения через таможенную границу валюты.

37 уголовных дел возбудили таможни региона в связи с контрабандой наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ.

— Предотвращен ввоз и распространение 45,6 кг наркотиков и сильнодействующих веществ. В основном это наркотики синтетического происхождения, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, а также запрещенные сильнодействующие вещества в составе средств для похудения и наращивания мышечной массы, — отметил Алексей Яковлев.

Наиболее часто контрабанду наркотиков и сильнодействующих веществ таможенники региона пресекали в Кемеровской (9 уголовных дел), Новосибирской (7) и Омской (6) областях.

Фото: pixabay.com автор: artellliii72

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : уголовное дело сибирская оперативная таможня лесоэкспорт административное дело


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