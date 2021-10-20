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ДСП или МДФ: что выбрать?

  • 20/10/2021, 13:34
Сейчас на рынке стройматериалов и материалов для отделки мебели МДФ стало намного популярнее, чем ДСП, хотя еще недавно оно было одним из самых распространенных материалов. В этой статье мы разберем отличия между этими материалами и постараемся ответить на вопрос, оправдана ли популярность МДФ.

Что такое ДСП и его характеристики?

ДСП расшифровывается как древесно-стружечная плита. Ее получают путем спрессовывания стружки древесины и специальных веществ для обеспечения связи между ней. Впрочем таким же образом получают и МДФ. Однако при изготовлении ДСП со страницы https://www.plittorgservis.com.ua/dsp не используются важные факторы, которые влияют на качество материала и впоследствии на его популярность.

ДСП намного хуже удерживает предметы, вкрученные в него, например, болты для крепления частей мебели, поэтому детали могут отпадать. Дальше в том же отверстии вкрутить болты не получиться, потому что отверстие расшатано и надо сверлить в другом месте. Плиты МДФ, благодаря высокой плотности материала, имеют более надежный показатель крепления элементов.

Что касается безопасности и экологичности, то ДСП тоже не является самым лучшим вариантом, например для обустройства кухни. В составе этого материала есть смолы, выделяющие формальдегид, который вреден для здоровья человека. А вот плита мдф шлифованная на странице https://www.plittorgservis.com.ua/mdf/mdf-polished часто используется даже при изготовлении мебели для детей, потому что не имеет в составе подобных вредных компонентов.

Если не считать того, что МДФ стоит дороже, чем ДСП, то он лучше во всех планах, поэтому и приобрел такую популярность.

ЛДСП или МДФ?

ЛДСП — это та же ДСП, только с ламинированным покрытием снаружи. Такой эксперимент дал возможность улучшить некоторые параметры ДСП и позволил сделать сферу его использования более широкой, например:

  • новый материал не так часто подвергается повреждениям механического характера, потому что имеет дополнительный слой, который его от этого защищает;
  • готовая плита ЛДСП может быть выполнена почти в любом цвете и приобрести ее может быть дешевле, чем купить мдф на странице https://www.plittorgservis.com.ua/mdf, где есть широкий выбор этого материала;
  • по поводу стойкости к влаге сказать того же, к сожалению, нельзя, ведь МДФ намного больше защищена от ее влияния, но если сравнивать обычное ДСП и ламинированное, то второе, конечно, имеет лучший показатель;
  • то же самое можно сказать и о показателе безопасности для здоровья и экологичности материала. Было много попыток сделать в ЛДСП содержание формальдегидных смол меньшим, но иногда все же они там есть.

Одно можно сказать точно, для отделки ванной комнаты и кухни лучше использовать МДФ, потому что он прочнее и надежнее, а также имеет более высокую степень защищенности от влаги. А для отделки других комнат можно использовать и ЛДСП. Для мебели тоже лучше брать МДФ из-за прочности.

Фото предоставлено рекламодателем

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Теги : строительные материалы


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