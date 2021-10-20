Жители Новосибирской области выбирают лучший банк региона

Жителям предлагают оценить финансовую организацию по нескольким критериям по 5-балльной шкале. Голосование занимает меньше минуты. Чтобы отдать свой голос:

Зайдите с личного устройства (смартфона ил домашнего ПК) на сайт.

Выберите регион «Новосибирская область».

Оцените работу банка и нажмите кнопку «Отправить».

После народного голосования, которое завершится 8 ноября, в банках, набравших наибольшее число голосов, пройдут независимые проверки и контрольные закупки услуг. В феврале-апреле 2022 года Экспертный Совет Премии выберет победителей на основании мнения потребителей и независимой проверки.

Лучшие финансовые организации НСО будут определены в 8 номинациях: «Банк года в сфере ипотечного кредитования», «Лучшее информационное наполнение сайта», «Лучшее клиентское обслуживание физлиц», «Самая удобная банковская карта», «Инновационный продукт года», «Лучший интернет-банк», «Лучшее клиентское обслуживание малого бизнеса» и «Социально ответственная организация».

В Новосибирской области Премия «Финансовый престиж» проводится в 4-й раз при поддержке регионального министерства финансов. В 2018 году Банк «Левобережный» взял Гран-при и победил в трех номинациях. По итогам 2020 года банк стал лауреатом в номинациях «Лучшее информационное наполнение сайта» и «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц». Также в 2019 и 2020 годах банк одержал победу в борьбе за «Лучшее информационное наполнение сайта» в Томской области.

Справка: Премия «Финансовый престиж» – это первая в России межрегиональная статусная награда, вручаемая финансовым организациям по результатам народного голосования, контрольных проверок и независимых оценок региональных Экспертных советов. Организатор Премии на федеральном уровне – Ассоциация развития финансовой грамотности, учредителем которой является Центральный банк РФ.

Цель Премии – содействие повышению уровня осведомленности граждан о качестве оказываемых на территории региона банковских, страховых и инвестиционных услуг.