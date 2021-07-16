Больше тысячи бесплатных участков для садоводства получат новосибирские льготники в этом году

Это самое масштабное предоставление земли этой категории граждан за последние годы в нашем регионе.

Последний раз такое массовое предоставление было в 2011-2013 годах, когда льготникам выделили 850 земельных участков на территории Новосибирского района. А в этом году подготовлены и направлены 1052 уведомления с предложением земельных участков для ведения садоводства на территории Колыванского и Новосибирского районов. Из них 725 – многодетным семьям.