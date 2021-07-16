Экс-полицейский предстанет перед судом за взятку елкой

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя начальника территориального отдела полиции, обвиняемого в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

— В декабре 2020 года к обвиняемому обратился гражданин с целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности на подведомственной территории и последующего общего покровительства со стороны должностного лица с целью устранения им препятствий в осуществлении такой деятельности, — говорится в сообщении. — В январе 2021 года при передаче денежных средств в сумме 33 тыс. рублей, а также имущества в виде новогодней елки, обвиняемый был задержан следователями совместно с сотрудниками отдела УСБ ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативного эксперимента.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Вину в совершенном преступлении он признал частично, сообщают правоохранители. В ближайшее время уголовное дело поступит в суд.