Больше тысячи тонн орехов привезли в регион предприниматели Новосибирской области

Предприниматели Новосибирской области ввезли в регионе в 2023 году более 1 тысячи тонн импортных орехов. Чуть меньше — 662,5 тонны и 468,2 тонны орехов — завезены в Алтайский край и Томскую область. Основными странами- поставщиками стали Казахстан, Чили, Турция, Вьетнам, сообщили в Сибирском таможенном управлении.

Всего в Сибирский федеральный округ в 2023 году ввезено более 2,3 тысяч тонн импортных орехов. Это в 4,1 раза больше, чем в 2022 году.

— Больше всего в прошлом году в Сибирь завезли фисташек – почти 378 тонн, миндаля – 218,5 тонны, лесных орехов – 180 тонн и грецких орехов – 71,2 тонны. Впервые в 2023 году осуществлялись поставки орехов из Турции и Кыргызстана, — говорится в сообщении.

Кроме того, в прошлом году в Сибирь завезли и 1,2 тыс. тонн кокосовых орехов. Они поступали в основном из Индонезии.

Ранее редакция сообщала, что таможенники настаивают на активизации работы по декриминализации лесной отрасли в регионах округа. Количество уголовных дел, возбужденных по факту контрабанды лесоматериалов, растет год от года.