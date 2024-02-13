Приговоры за контрабанду леса в Сибири слишком мягкие

Из года в год в Сибирском федеральном округе растет количество уголовных дел, возбужденных по факту контрабанды лесоматериалов. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель начальника СТУ, начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев.

В частности, в ходе оперативной работы в местах отгрузки лесоматериалов, вывозимых за рубеж в страны Средней Азии через российско-казахстанскую границу автомобильным транспортом с помощью беспилотников были выявлены факты дозагрузки транспортных средств после проведения таможенного контроля. Возбуждено 22 уголовных дела.

Он подчеркнул, что для корректировки ситуации необходимо более плотное взаимодействие таможенных органов, прокуратуры, судебного корпуса и оперативных подразделений, в том числе по статье 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. — Ред.).

Ранее редакция сообщала о том, что лес из Сибири незаконно отправляют в Китай и страны Средней Азии.