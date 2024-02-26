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Наркокурьера с крупной партией мефедрона задержали в Новосибирске

  • 26/02/2024, 11:30
Автор:
Наркокурьера с крупной партией мефедрона задержали в Новосибирске
«Дурь» сибиряк купил в интернете.

На станции Инской в Новосибирске транспортные полицейские задержали курьера с крупной партией «синтетики». При себе у него было 66 свертков с сыпучим веществом.

— Криминалистическая экспертиза показала, что это мефедрон. Установлено, что 36-летний мужчина приобрел через интернет оптовую партию наркотика, и намеревался сбыть его через тайники-закладки, — рассказали в Западно-Сибирской транспортной полиции.

Так же полицейские выяснили, что «барыжить» наркотой сибиряк планировал в Бердске.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске семью наркодилеров из Красноярска приговорили к 18,6 годам колонии за покушение на сбыт наркотиков.

Фото, видео: пресс-служба Западно-Сибирской транспортной полиции.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : наркокурьер мефедрон задержание


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