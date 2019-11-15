Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Большие данные осмыслят и приземлят

Операторы фискальных данных станут ситуативными партнёрами маркетологов и рекламистов.
  • 15/11/2019, 18:51
Автор: Игорь Смольников
Большие данные осмыслят и приземлят
Чтобы большие надежды на маркетинговый функционал ОФД сбылись, нужна объёмная система, в которой желательно присутствие всех четырёх мобильных операторов

Таков один из ближнесрочных технологических трендов, оглашённый в ходе очередной конференции MARKETINGSIB-2019, прошедшей под эгидой ГК «Обувь России» и eCommerce клуба «Сибирь».

Специализированные операторы связи, принимающие, обрабатывающие и передающие фискальные данные в Федеральную налоговую службу России, в обозримом будущем станут ещё и опосредованными участниками индустрии маркетинга. В принципе эти сферы и сейчас косвенно объединяет причастность к bigdata— большим данным. Только для ОФД это рабочий материал уже сейчас, а для мира маркетинга — ценный и желанный ресурс с огромной функциональной перспективой.

В принципе bigdata— довольно широкое понятие, но конкретно в маркетинговом контексте это данные компании о её клиентах. Потребители и поставщики больших данных — это столь же большие компании. Сведения о клиентах — это самое ценное, что у них есть.

Операторы фискальных данных оперируют данными о продажах по чекам, не связанным с людьми. Эти продажи не могут быть идентифицированы относительно какой-то аудитории.

Утилитарный интерес, аппетит к большим данным — это сейчас вполне тотальная, всеобщая эмоция рекламно-маркетинговой отрасли. Впрочем, по мнению экспертов, деятельно соприкасавшихся с темой, сам факт использования каких-либо данных никакой объективности рекламной кампании не даст.

— Данные должны нести на себе какой-то контекст, который будет работать, — поясняет Юлия Назарова, руководитель портфеля рекламных и аналитических проектов дирекции по венчурным проектам компании Tele2. — Вот что нам называли респонденты в качестве источника оптимизма: большие компании, обладатели больших данных — это заведомый авторитет, их данные — из проверенного источника. Во-вторых, компании, которые являются вендерами больших данных, уже в своей ДНК цифровые. Им не нужно переводить в цифровой формат бумажные опросы. В-третьих, говоря о клиентских данных, подразумеваем именно данные о людях. И ещё один аспект, в который все верят, — это возможность измерения влияния на продажи. Когда мы результат нашей деятельности, результат коммуникаций, которые мы строили, сразу можем перевести в бизнес-KPIи понять, как показы повлияли на продажи, быстро предоставить материалы аналитикам.

Маркетологи, уже пытавшиеся функционально подступиться к сфере bigdata, отмечают потенциальную «сытность» материала и при этом его нынешнюю «несъедобность». Пока большие данные — это несортированная куча сырья. Она выглядит так у любого владельца данных — и у мобильного оператора, и у e-ритейла.

К тому же пока существует сковывающий аналитиков фактор канальной привязки: в каком канале данные собираются, там они в основном и применяются. Собрали на десктопе (стационарном компьютере) — на десктопе и применили. Между тем сейчас каждый активный потребитель живёт как минимум в трёх средах — рабочий десктоп, домашний компьютер, планшет или смартфон. Неэквивалентны в роли каналов даже два настольных компьютера — рабочий и домашний. Наконец, по социальному функционалу смартфон совсем не идентичен десктопу — с его помощью мы решаем множество совсем других задач.

— ОФД на самом деле ничего не знает про покупателя, — констатирует Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса, «Первый ОФД», Москва. — Про покупателя знает тот, кто, собственного говоря, и соприкасается напрямую с онлайн-продажами, с онлайн-кассами. Более чёткую атрибуцию дадут как раз интегрированные проекты, объединяющие наработки ОФД и мобильных операторов. Совместная платформа — ОФД-мобайл — инструмент, позволит построить субъектные связки, чтобы знать о субъекте больше. Например, какие сайты он посещает, какие мобильные приложения использует, какой образ жизни ведёт, каков его рацион. Связка ОФД и мобайла позволяет получить больше категориальной и марочной конкретики, более подтверждённые маркетинговые гипотезы, новые SKU как подтверждение качества проникновения того или иного продукта.

Участники рынка убеждены: чтобы большие надежды на маркетинговый функционал ОФД сбылись, нужна объёмная система, в которой желательно присутствие всех четырёх мобильных операторов. Причём их взаимную конкуренцию участие в такой системе не обострит: мобильные операторы не конкурируют друг с другом за рынок данных, они в данном случае — куски одного пирога. Это как раз та часть этой системы, которая может связать данные с человеком, с наблюдаемой конкретикой аудитории. Они могут показать, в каких каналах коммуникации доступна аудитория, которая нужна рекламистам.

Сейчас, в конце 2019-го, мастер-модель такой системы задумана «Первым ОФД» и Tele2, но в идеале ожидается вовлечение всей «Большой четвёрки» российского телекома.

— Это инструментальный тренд, который наберёт силу в 20-х годах, — поясняет Максим Ларькин. — Сейчас, пока уровень консолидации не тот, надо бы дождаться подключения других мобильных операторов. То же касается и сферы ОФД. У нас соглашения с пятью ОФД — о взаимной покупке данных. Рынку фискальных данных тоже нужна консолидация. Нужна интероперабельность каждого участника системы.

Платформа, которую создали «Первый ОФД» и Tele2, в начале 2020-го будет проходить бета-тестирование, а в ближайшем будущем такая технология станет, по мнению Максима Ларькина, обычной отраслевой реалией:

— Других автоматизированных платформ пока нет, но они появятся наверняка в 2020-м году и в последующие годы.

Большинство экспертов не опасаются, что такая технология станет вмешательством в эго-сферу граждан.

— Думаю, закон о защите личных данных вполне адекватно работает, — отметил Василий Чупис, директор компании «Космос-Веб». — Насколько я понял, такие риски осмысленны и технически предотвращены. Маркетинговая конкретика, но гражданская обезличенность — эта пропорция будет соблюдаться. Данные будут неноминативными — без имён, без паспортной конкретики. Сейчас для авторов идеи главное — договориться со всеми игроками рынка больших данных. Тогда она будет иметь должный эффект. Ибо эффект тут заведомо консолидированный, системный.

Фото автора

Популярное с сайта

Обязательную маркировку молока и сыра введут с 1 июня 2020 года

Обязательную маркировку молока и сыра введут с 1 июня 2020 года

15/11/2019, 14:31
Продажа товаров, произведенных до введения обязательной маркировки, возможна до 1 декабря 2020 года.
В ИНГГ СО РАН усовершенствуют геотермические зонды для поиска газогидратов

В ИНГГ СО РАН усовершенствуют геотермические зонды для поиска газогидратов

15/11/2019, 13:42
Эти работы позволят в будущем определить возможность присутствия газовых гидратов на морском дне или в вечной мерзлоте.
Аэрофлот прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

Аэрофлот прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

15/11/2019, 12:46
Причина — разногласия с холдингом «Новапорт», владеющим аэропортом Толмачёво.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Задолженность по зарплате в регионе за месяц сократилась на 500 тыс рублей

15/11/2019, 17:48

Гонорары новосибирских аниматоров, фотографов и поваров растут

15/11/2019, 17:22

Штатный режим работы городских ТЭЦ стоит миллиардных вложений

15/11/2019, 16:26

Сбербанк изменил работу с проблемными активами

15/11/2019, 15:52

МТС оснастит «умными» датчиками спецодежду работников опасных производств

15/11/2019, 15:35

Обязательную маркировку молока и сыра введут с 1 июня 2020 года

15/11/2019, 14:31

В ИНГГ СО РАН усовершенствуют геотермические зонды для поиска газогидратов

15/11/2019, 13:42

Аэрофлот прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

15/11/2019, 12:46

«АЗС-Люкс» откроет в Новосибирске первую АЗС под брендом Nafta24

15/11/2019, 11:17

В третьем квартале Банк России выявил в Сибири 166 нелегальных финансовых организаций

15/11/2019, 10:37

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска