Задолженность по зарплате в регионе за месяц сократилась на 500 тыс рублей

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за октябрь текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 ноября 2019 года составила 49,3 млн. рублей (на 1 октября – 49,8 млн рублей). Из них 13,4 млн. рублей – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, своевременно не получили заработную плату 1041 человек.

— В среднем на одного работника приходилось по 47,3 тыс. рублей невыплаченной заработной платы, — уточнили в Новосибирскстате.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2019 года наибольший объем задолженности зафиксирован в следующих организациях: ООО «Посевнинский завод спецтехники», ЗАО «Ордынская МТС» («Обрабатывающие производства»), АО «Байкальская строительная компания», ООО «Сибавтобан» («Строительство»). На долю этих организаций приходится 73,4% общей суммы задолженности.

В Новосибирскстате подчеркнули, что весь объем просроченной задолженности сложился из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств.

Фото: pixabay.com, автор- NikolayFrolochkin