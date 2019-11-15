Стало известно, кто возглавит центр по проблемам домашних животных

С 1 декабря руководить городским Центром по проблемам домашних животных (с полугодовым испытательным сроком) станет представитель новосибирского отделения «Альянса защитников животных» Светлана Слесарева. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— После этого срока мы проверим итоги работы нового руководителя Центра и примем решение о дальнейшей работе, — пишет мэр на своей странице в соцсети.

Напомним, что к бывшему руководителю учреждения Андрею Каркавину накопилось немало претензий со стороны общественников-зоозащитников, депутатов, руководства города. Более того, проверка учреждения Контрольно-счетной палатой выявила многочисленные нарушения в его финансово-хозяйственной деятельности. Наиболее существенные из них — списание по частям ГСМ, списание техники, транспортных средств, кормов. В ходе проверки выявлены несоответствие численности работников, факты нецелевого расходования бюджетных средств, отсутствие эффективной системы контроля за их расходованием. Об этом аудиторы КСП сообщали в марте депутатам горсовета Новосибирска. 22 октября Каркавин покинул свой пост.

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— Вечером 14 ноября, на встрече у заммэра Клемешова, была предоставлена информация о том, что мэрия приняла решение и согласилась на предложение зоозащитников, — рассказывает она. — Со стороны Олега Петровича были озвучены основные пожелания к работе данного МКУ.

Как рассказала54 Светлана Слесарева, ее кандидатуру на пост руководителя мэрии предложили общественники-зоозащитники.

Будущая руководитель уже определила для себя ряд основных задач, которые намерена решить в новом статусе. Первая из них — сделать работу Центра максимально прозрачной.

— Необходимо больше информации о нашей работе размещать в свободном доступе, сделать общение с горожанами обычной практикой, — перечисляет Слеварева. — Нужно сделать доступным посещения нас горожанами, которые хотели бы питомца, разрешить доступ волонтерам. И главное, что хотелось бы сделать, это создать общественный совет, куда бы вошли зоозащитники и депутаты для контроля за деятельностью МКУ изнутри и для выработки решений по улучшению ситуации. Сейчас зоозащита — отдельно, мэрия — отдельно. Это не совсем верная модель взаимоотношений, можно и нужно работать в другом формате.

Другой блок первостепенных задач, по словам собеседницы издания, касается непосредственно функционирования Центра.

— В первую очередь, нужно улучшить условия содержания животных, усилить контроль за санобработкой помещений, где они содержатся, — рассказывает Слесарева. — Кроме того, необходимо определить по данным поступивших за 2019 год заявок наиболее неблагоприятные места сосредоточения стай бродячих животных, чтобы локально работать в этих районах. Важно также решить вопрос по стерилизации: или на базе центра будет оснащен специальный кабинет, или все-таки это будут тендерные закупки.

Также, по информации мэрии Новосибирска, Светлане Слесаревой предстоит вести открытую общественную деятельность, пропагандировать необходимые принципы в содержании животных, предусмотренные законодательством, — это позволит снизить общественную напряженность.

Фото предоставлено Светланой Слесаревой