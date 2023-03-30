«Большие гастроли» Самарского ТЮЗа «СамАрт» и Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

14–16 июня состоятся «Большие гастроли» Самарского театра юного зрителя «СамАрт» в Новосибирске, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» пройдут показы спектаклей «Ревизор», «Храбрый заяц», «Маугли».

20–22 июня состоятся «Большие гастроли» Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» в Самаре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. В рамках направления по поддержке детских и молодежных театров «Больших гастролей» на Новой сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт» пройдут показы спектаклей «Доклад о медузах», «Перья и хвосты», «Мальчики».

«Идея воссоздания единой гастрольной системы получила невероятный отклик у творческих коллективов по всей стране. Программы „Большие гастроли” и „Мы – Россия” Всероссийского гастрольно-концертного плана с каждым годом привлекают все больше участников. Сотни артистов получают возможность отправиться на гастроли в разные уголки нашей Родины, приобрести уникальный профессиональный опыт и заряд творческой энергии, а жители крупных и малых российских городов – увидеть лучшие спектакли и концерты», – отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Самарский театр юного зрителя «СамАрт» на сцене Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

14 июня, начало в 18.30

Ревизор — комедия в пяти действиях по пьесе Николая Гоголя

16+

Спектакль «СамАрта» о том, как впервые в жизни Хлестаков был счастлив. Его встречают с распростертыми объятиями, чиновники буквально носят на руках, кормят, суют деньги, у Хлестакова случается первая любовь… Все как в сказке, и он верит в нее. Впервые Хлестаков видит, как чиновники все делают для человека, он удивляется: «Прежде такого не было», а ему отвечают: «Это у нас город такой! У нас и пьяных нет!» Хлестаков плачет от счастья!

Самартовский «Ревизор» – это не история великого обмана (ведь Хлестаков пустышка, чиновники сами выдумали его важность и значимость), это рассказ об одном счастливом дне в жизни маленького человека.

15 июня, начало в 11.00, 14.00

Храбрый заяц — мюзикл по мотивам сказки Сергея Михалкова

6+

Живут у леса два зайца – сын Трусохвостик и мама Пуговка. Соседка их Кошечка собирается улетать в небольшое путешествие. Сейчас ведь почти все летают – не только те, у кого есть собственные крылья.

Самолет страшит Трусохвостика. И надо же такому случиться! Срочная телеграмма: зайчонок вызывается к Зайке-Зазнайке. Объявлен рейс, указан самолет, нужно отправляться в полет. Вот только пилот Медведь давно предупреждал – он устал и ему пора на зимнюю спячку. Чтобы не случилась катастрофа, кто-то должен взять штурвал самолета в свои лапы. Может быть, Пес, который торопится на выставку собак? Или Козел, что спешит на лекцию? Или Кот, который везет свою Кошечку море? Непростой у Зайца-Трусохвостика первый в жизни полет…

16 июня, начало в 14.00, 18.30

Маугли — пластические ассоциации по «Книге джунглей» Редьярда Киплинга

12+

Так устроен этот мир. Есть стая, а значит, должен быть вожак. Вожак решает, вступать в бой с врагом или тихо удалиться. Вожак решает, место ли в стае человечьему детенышу, или стоит отдать его Большому Тигру на растерзание. Всем известно, что человек – самое слабое и беззащитное из всех живых существ, но кто знает, может быть из Маугли выйдет тот, над кем не будут смеяться джунгли. Волки – свободный народ, и они свободны в своем выборе.

Режиссеры спектакля языком тела напоминают зрителю о простых вещах. Как гибки и изворотливы кошки, как могучи и бесстрашны волки, что не все большое и сильное – злое, как и не все маленькое и слабое – доброе. Что у всех живых существ на планете одна мать – природа.

«Мы с тобой одной крови» – самая важная мысль спектакля. По Закону джунглей произнесший это получает защиту. В современном мире эта фраза открывает перед человеком много дорог, тебя могут принять за своего, помочь и предостеречь.

Спектакль предназначен для детей старшего школьного возраста.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» на Новой сцене Самарского театра юного зрителя «СамАрт»

20 июня, начало в 18.00

Доклад о медузах

12+

На двенадцатилетнюю Сьюзи свалилось всё и сразу. Развод родителей, внезапный уход подруги, навязанные встречи с психологом и… доклад о медузах. Сьюзи решает больше не разговаривать. Гораздо легче отгородиться от всех завесой молчания, чем довериться горьким словам. Перед нами – путь взросления, постижение дружбы и любви, открытие мира как неповторимого чуда. Словом, история победы, возникшей из поражения.

Постановка спектакля осуществлена совместно с АНО «Центр „Культурный город”» в рамках проекта «Детки и предки 2.0» при поддержке Фонда президентских грантов.

21 июня, начало в 11.00, 14.00

Перья и хвосты

0+

Всем известно, что лисы – хищные звери. Они добывают себе еду охотой, и это у них в крови. Но что вы скажете, если вам придется познакомиться с лисой, которая не хочет ловить зайцев, не собирается красть кур и вообще считает, что можно прожить без хитрости и обмана? Вы скажете, что таких лис не существует, и будете не правы. Людвиг Четырнадцатый – один в своем роде лис, который вместо того чтобы съесть курицу, стал с ней дружить. Эта дружба повлекла за собой два крупных переполоха и одно большое приключение. Не сомневаемся, что вам будет интересно узнать об этом. Наш спектакль расскажет об удивительных событиях во всех подробностях!

22 июня, начало в 14.00, 18.00

Мальчики

12+

Спектакль создан по мотивам повести «Та сторона, где ветер».

Однажды советский писатель Владислав Крапивин написал повесть о мальчишках с верными и смелыми сердцами. Он знал, о чем рассказывает. Крапивин был неформальным лидером детского движения на Урале. Умел управлять воздушными змеями и парусами. Он знал, как устроено чудо. Спустя пятьдесят пять лет книга «Та сторона, где ветер» стала отправной точкой для спектакля с абсолютно своей историей. Кто они, сегодняшние мальчики? Что заключено в этом свежем, легком, полном надежд на будущее образе? Как повлияло наше время на их честность, бескомпромиссность и умение дружить? Мальчики, говорящие о себе. Говорящие о каждом из нас. В том числе на языке живой драйвовой музыки.

Постановка спектакля осуществлена совместно с АНО «Центр „Культурный город”» в рамках театрального семейного проекта «Детки и предки. Перезагрузка» при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото предоставлено пресс-службой театра Глобус