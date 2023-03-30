На борьбу с шелкопрядом в Новосибирской области выделено почти 50 млн рублей

В Новосибирской области объявлен аукцион на оказание услуг по уничтожению или подавлению численности шелкопряда непарного с применением биологического препарата наземным способом в насаждениях Карасукского, Купинского и Татарского лесничеств Новосибирской области в 2023 году, говорится на сайте госзаказов. Заказчиком выступает Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Согласно документации, оказание услуг планируется на территории земель лесного фонда Карасукского лесничества, Баганского и Карасукского районов; Купинского лесничества, Купинского и Чистоозерного районов; Татарского лесничества, Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области на площади, требующей мер борьбы – 27,4 тыс га.

Обработка должна проводиться методом распыливания биологических пестицидов наземным способом аэрозольными генераторами, устанавливаемые на специализированных машинах повышенной проходимости. За 10 дней до проведения обработки, подрядчик должен оповестить местное население через средства массовой информации (местные газеты, телевидение), установить аншлаги о проведении работ с информацией о препарате, сроках обработки, профилактических мерах безопасности.

Начальная цена контракта составляет 49,9 млн рублей. Источник финансирования — областной бюджет Новосибирской области.

Срок оказания услуг по контракту: с 20 апреля 2023 года по 19 мая 2023 года.

Напомним, в 2022 году Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области не получило средств из федерального бюджета на протравливание шелкопряда. Очаги этого вредителя были выявлены в 14 районах области. По данным ведомства на начало 2023 года на территории Новосибирской области очаги непарного шелкопряда охватывают общую площадь насаждений более чем в 178 тыс. га, борьба требуется на площади более 127 тыс. га.

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