Большинство компаний возвращает сотрудников в офисы

По данным службы исследований hh.ru, 44% опрошенных работодателей полностью переводили на удалённую работу всех сотрудников. 52% переводили на «удаленку» лишь часть штата, 4% вообще никого не переводили.

Отмечается, что 76% из тех, кто переводил сотрудников на дистанционный формат работы, уже начали возвращать их в офисы: 44% ещё не завершили процесс, 32% — уже завершили. 13% утверждают, что ещё не начали, но планируют, 9% — что возврат отложен на неопределённый срок. Ещё 3% заявили, что решили полностью перейти на удалённую занятость и возвращаться в офисы не планируют.

Среди тех, кто уже начал, но ещё не завершил процесс возврата сотрудников с удалённой работы, 21% утверждают, что успели вернуть менее четверти сотрудников. 26% заявили, что вернули от четверти до половины сотрудников. Почти треть заявили, что вернули от 50% до 75% сотрудников, 21% — вернули от 75% до 99% сотрудников.

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