Минздрав разрабатывает новые правила медосмотра для водителей

Работу над новым порядком медосмотра для водителей планируется завершить в этом году, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай РИА Новости.

Согласно новому порядку, автомобилистам для получения медицинской справки нужно будет сдавать анализы на употребление алкоголя, только если нарколог выявит симптомы заболевания. Напомним, ранее планировалось сделать этот анализ обязательным для всех.

— Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта, — сказал Олег Салагай.

По его словам, новые инициативы и методики должны оказаться максимально доступными для регионов. Работу над ними в ведомстве планируют завершить до конца года. Старые условия получения справок сохранятся до 2021 года.

Напомним, предлагалось ввести новый порядок медосмотра с 22 ноября прошлого года. Из-за возможного роста цен на медсправки в ряде российских городов появились очереди перед наркодиспансерами.

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