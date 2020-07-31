Росагролизинг создаст в Новосибирской области сервисный центр

Руководство Росагролизинга провело первое совещание в формате видеоконференции с регионами по созданию и модернизации спеццентров по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники. Новосибирская область – один из десяти приоритетных регионов по созданию центров, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

По словам первого заместителя генерального директора АО «Росагролизинга» Александра Сучкова, общество готово поставить все необходимое оборудование на выгодных условиях или создать центр «под ключ».

Отмечается, что к созданию первого такого центра — в Московской области Росагролизинг уже приступил. Уникальностью данного строения является его удобство проектировки и функциональность: три ремонтных бокса, цех для слесарных работ, отдельное помещение для хранения запчастей, две отдельные демонстрационные площадки для техники: уличная и шоурум.

Фото: пресс-служба регионального минсельхоза