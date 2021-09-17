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Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

  • 17/09/2021, 17:40
Автор:
Новости Новосибирска
72% горожан намерены совершить покупку не раньше, чем через 10-12 месяцев.

По результатам исследования РГС Банка (входит в группу банка «Открытие»), большинство новосибирцев (72%) намерены совершить покупку не раньше, чем через 10-12 месяцев.

— Жители Новосибирска сообщали о таких долгосрочных планах приобретения машины чаще, чем опрошенные в других регионах России. Среди основных причин отсрочки автолюбители назвали рост цен на авто (58%) и нестабильность экономической ситуации (41%), — прокомментировали в РГС Банке.

Еще 13% новосибирцев готовы купить автомобиль в течение 4-6 месяцев, 10% — в течение 7-9 месяцев, и только 5% уже практически определились с покупкой и приобретут машину в течение 1-3 месяцев.

Большинство новосибирцев (58%) назвали рост цен главным фактором, повлиявшим на их планы по срокам покупки автомобиля. Среди них 37% хотят отложить приобретение машины, чтобы подождать выгодных сезонных предложений, а 21%, наоборот, постараются быстрее купить авто, потому что цены растут с каждым днем. При этом из-за роста цен откладывать приобретение машины чаще склоны женщины (36% женщин против 34% мужчин), а мужчины – ускорять процесс покупки (27% мужчин против 25% женщин).

Второй по значимости фактор изменения планов — нестабильность экономической ситуации.  41% новосибирцев планируют немного отложить покупку, чтобы некоторое время понаблюдать за тенденциями рынка автомобилей. Процент жителей Новосибирска, которые переносили приобретение машины по этой причине, выше, чем в среднем по России.

Еще 16% опрошенных останавливает рост ставок по кредитам. Однако, как и в случае с ростом цен, сложившаяся ситуация толкает будущих автовладельцев к разным стратегиям поведения. 13% респондентов готовы подождать более выгодных кредитных предложений, а 3% — планируют поскорее определиться с покупкой, пока ставки по кредитам еще привлекательны для них.

Различается и покупательская стратегия новосибирцев, назвавших дефицит автомобилей среди причин, повлиявших на планы по срокам покупки. 9% опрошенных отложили приобретение машины до того момента, пока не пополнятся склады автопроизводителей, а 7% —   напротив, ускорились с покупкой, пока есть из чего выбирать.

И наконец, 12% новосибирцев свои планы по покупке автомобиля никак не поменяли и собираются приобрести личный транспорт в точно назначенный срок.

Респонденты, не планирующие покупку автомобиля в ближайший год, среди основных причин назвали полную удовлетворённость имеющейся машиной (47%), недавнюю смену или покупку авто (35%) и недостаток средств на приобретение машины в настоящее время (27%).

Фото: pexels.com автор: Anthony Shkraba

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Рубрики : Финансы

Регионы: Новосибирск

Теги :

РГС Банк
покупка авто
исследование


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