Успейте открыть вклад с повышенной ставкой в Банке Акцепт!

При выборе вклада стоит обращать внимание не только на его доходность, но и на срок, минимальную сумму, возможность пополнить или снять до конца срока и т.п. Важно подобрать вклад, который будет совпадать с вашей целью.

Преимущество вклада «Высший пилотаж» не только в повышенной ставке – до 7% годовых, но и в ее сохранении при досрочном расторжении. То есть выплаченные вам проценты не пересчитываются и сохраняются в полном объеме. Проценты зачисляются ежеквартально, на отдельный счет в Банке Акцепт. Также очень удобно, что вклад можно открыть в мобильном приложении Акцепт-онлайн.

Условия вклада:

срок – 540 дней;

сумма первоначального взноса – 10 000 руб.;

ежеквартальная выплата процентов на отдельный текущий счёт;

пополнение и снятие средств – не допускаются;

предложение действительно до 31.12.2021 г.

Кроме того, в Банке Акцепт существует широкая линейка других вкладов. А с помощью калькулятора вкладов вы всегда сможете подобрать тот, который подходит именно вам.

Сохраните сбережения выгодно с Банком Акцепт!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

Instagram, ВКонтакте, FaceBook