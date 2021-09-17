Успейте открыть вклад с повышенной ставкой в Банке Акцепт!

При выборе вклада стоит обращать внимание не только на его доходность, но и на срок, минимальную сумму, возможность пополнить или снять до конца срока и т.п. Важно подобрать вклад, который будет совпадать с вашей целью.
Преимущество вклада «Высший пилотаж» не только в повышенной ставке – до 7% годовых, но и в ее сохранении при досрочном расторжении. То есть выплаченные вам проценты не пересчитываются и сохраняются в полном объеме. Проценты зачисляются ежеквартально, на отдельный счет в Банке Акцепт. Также очень удобно, что вклад можно открыть в мобильном приложении Акцепт-онлайн.
Условия вклада:
Кроме того, в Банке Акцепт существует широкая линейка других вкладов. А с помощью калькулятора вкладов вы всегда сможете подобрать тот, который подходит именно вам.
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