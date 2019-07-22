Большинство новосибирцев с высшим образованием задумываются о втором дипломе

68% соискателей Новосибирской области имеют высшее образование, таковы данные анализа резюме, размещенных на hh.ru за последний год. Еще 12% – люди с неполным высшим. Среднее специальное образование имеют 1% новосибирцев, а оставшиеся 6% указали в резюме лишь среднее.

Распределение соискателей по уровню образования существенно меняется в зависимости от профессиональных сфер.

— Людей с высшим образованием больше в сферах «Юристы» (97%), «Высший менеджмент» (95%) и «Наука, образование» (93%). Соискатели с незаконченным высшим образованием чаще встречаются в профессиональных областях «Начало карьеры» (22%), «Спорт, красота» (21%) и «Туризм, рестораны» (16%). Среднее специальное образование чаще указывают в резюме соискатели сфер «Рабочий персонал» (54%), «Домашний персонал» (41%) и «Транспорт» (32%), — отмечают специалисты.

При этом, по данным опроса соискателей, который провела служба исследований HeadHunter, среди тех, кто имеет только одно высшее образование, 15% однозначно хотели бы получить второе высшее, 41% — скорее да, чем нет, 25% — скорее нет и лишь 8% — однозначно не хотели бы вновь оказаться в роли студента. Доля тех, кто заинтересован во втором высшем образовании, больше всего среди представителей сферы «Строительство, недвижимость» и медицинской сфер.

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