Застройщик готов работать по РЗТ кварталами

Помимо переданных под расселение и последующую застройку в рамках программы «Развитие заселяемых территорий» (РЗТ) 2 аварийных домов по улице Некрасова компания-застройщик (естественно, по договору с муниципалитетом) взяла на себя обязательство по расселению еще 4 домов. Это 2 уже снесенных дома по той же улице Некрасова и 2 дома на соседнем участке по улице Ольги Жилиной. Всего, по информации мэрии Новосибирска, на территории 64 тысячи кв. м расселено 30 семей и 74 человека. Стоимость договора на развитие данной территории составила 45 млн рублей, половина из которых — деньги частника, а вторая половина — городского и областного бюджетов. Такие данные в рамках выездного совещания привел начальник департамента строительства мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

— Расселены и 2 дома, которые не были аварийными, — говорит Кондратьев. — Компания-застройщик самостоятельно выкупила квартиры, расселила жильцов и, соответственно, сформировала дополнительную территорию в центре города, чтобы более тщательно освоить. В этом квартале сегодня ветхого и аварийного жилья практически нет. Этот куст сегодня готовится к освоению.

Такое расселение сверхплана, по мнению застройщика, позволит развивать городские территории целыми кварталами, не оставляя «за бортом» дома, не попавшие в программу. Об этом сообщил директор ГК «Сибмонтажспецстрой» Анатолий Павлов. Для его компании это уже второй проект в рамках программы развития застроенных территорий. Первый — двухподъездный 9-этажный дом на улице Красина.

— Стараемся осваивать территорию кварталами, не оставлять брошенных сооружений, — говорит Павлов. — Дома, не признанные аварийными, тем не менее довольно непрезентабельно выглядят. Можно было не заниматься расселением вторых двух домов, а воткнуть здесь очередную «каланчу» и на этом успокоиться. Но мы же должны нести какую-то ответственность за строительный облик города. На территории, которую мы выкупили не в рамках РЗТ, «посадили» только подземную автостоянку в два этажа на 144 машиноместа, чтобы обеспечить новый жилой комплекс парковочными местами. Оставшиеся по нормативу места будут размещены на земле.

В целом же проект развития территории, по информации застройщика, предполагает создание комплекса «Современник» на 232 квартиры из шести подъездов, четыре блока будут 10-этажными, два — 14-этажными. Кроме того, муниципалитет ведет переговоры с АО «Новосибирский жиркомбинат» о предоставлении дополнительной территории под социальную инфраструктуру.

Как рассказывает представитель компании-застройщика, организовать расселение было непросто.

— Люди, даже живя в таких халупах, торгуются, — говорит Анатолий Павлов. — Один ценник доходил до 250 тысяч рублей за кв. м, при том что мы будем предлагать 85 тысяч рублей за кв. м в новом, современном жилье. Видя коммерсанта, они эту цену называют, не стесняясь. Когда их расселяет муниципалитет, они понимают, что перед ними государство, а не частник, и ведут себя иначе. Все понимают, что такое оценочная стоимость. Естественно, что расселение происходит гораздо быстрее, гораздо дешевле.

В настоящее время на площадке идут работы по сносу домов, спиливанию аварийных деревьев. До конца сентября застройщик рассчитывает получить необходимые разрешительные документы и приступить к строительным работам.

В данной программе заинтересован и муниципалитет. К примеру, на территории Центрального округа более 50 домов нуждаются в расселении. С начала действия программы 2 года назад, когда прекратила работать соответствующая федеральная программа, было расселено 6 домов. Об этом сообщил глава округа Сергей Канунников. В ближайшее время возможно расселение еще 8 домов в рамках РЗТ на территории Заельцовского района, которые, как предполагается, возьмет на себя еще один застройщик.

— Свободной земли в городе практически не остается. Мы направляем взгляды строителей на эти территории — заниматься расселением по программе РЗТ, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Когда перестала действовать федеральная программа и федеральный фонд поддержки реформирования ЖКХ прекратил финансирование расселения ветхого и аварийного жилья, мы встали перед проблемой — как решать этот вопрос. Для себя наметили 174 аварийных дома и 5 лет на их расселение и застройку территорий, связанных с этими объектами. Мы считали, что стоимость этой программы около 5 млрд рублей. Пример застройки этой площадки — именно по такой схеме.

В настоящее время, по словам мэра, идет работа над усовершенствованием нормативно-правовой базы программы, что позволит упростить отношения между муниципалитетом, застройщиком и собственниками расселяемых помещений.

— Люди, которые жили в этих домах, считали их собственностью и стремились продать дороже, — говорит мэр. — Надо думать, как работать дальше. Пока мы говорим о том, как усовершенствовать уже существующую нормативную базу, чтобы эти инструменты работали. Мы ощущаем, что, наверное, муниципалитет будет эффективнее заниматься этим вопросом. Но подчеркиваю, здесь надо доработать некоторые «шероховатости».

По информации мэрии Новосибирска, по данным на июнь текущего года исполнено 20 договоров о развитии застроенных территорий, в рамках которых расселено 72 аварийных многоквартирных дома. В стадии исполнения находятся еще 16 договоров, по которым расселению подлежат 64 дома.

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