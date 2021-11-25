Большинство новосибирцев считают, что на дорогах недостаточно сотрудников ГИБДД

По сообщению автомобильного сайта Дром, большинство опрошенных новосибирцев (67%) выступает за увеличение количества инспекторов. Они считают, что сейчас недостаточно экипажей, следящих за безопасностью на дорогах. При этом каждый пятый автолюбитель региона (21%) ответил, что сотрудников ГИБДД должно быть минимальное количество. По их мнению, камеры фотовидеофиксации отлично справляются с контролем дорожной ситуации. А 12% опрошенных отметили, что сейчас экипажей ровно столько, сколько необходимо.

В среднем по стране 51% опрошенных водителей выступили за увеличение количества инспекторов, 30% — против, а 19% считают, что сейчас их достаточное количество.

Всероссийский опрос проводился с 8 по 17 ноября 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 10 тысяч человек.