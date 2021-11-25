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В 2024-2029 годах область должна будет платить по концессиям от 5,1 до 6,2 млрд рублей

  • 25/11/2021, 18:00
Автор:
Новости Новосибирска
Не считая платежей за четвертый мост, если концессионер не соберет минимальный гарантированный доход.

На ноябрьской сессии регионального парламента депутаты утвердили законопроект об инвестиционном фонде. Ко второму чтению была согласована поправка по процентной ставке средств, от которых рассчитывается размер инвестиционного фонда, — 2,5% прогнозируемых собственных доходов областного бюджета. Именно такую сумму регион сможет направлять на софинансирование концессий и ГЧП (без учета концессии по четвертому мосту). Напомним, в первом чтении шла речь о 2%, а правительство региона настаивало на 3%.

Кроме того, депутаты заслушали доклад министра экономического развития Льва Решетникова, он описал финансовые обязательства региона по каждому из проектов. Эту информацию депутаты давно обсуждали в кулуарах.

— Сегодня все больше госпрограмм начинают применять механизмы концессии: образование, физическая культура и спорт, наука, дорожное строительство. Это связано с тем, что не хватает средств в федеральном бюджете для инфраструктурных проектов, — подчеркнул Решетников.

Строительство 7 поликлиник, ГЧП.

Срок реализации проекта — 10 лет. Партнер — ООО «Седьмая концессионная компания». Предварительные расходы на капитальные затраты с НДС — 14,9 млрд рублей. Из них 403 млн — проектные работы, 7,1 млрд рублей — строительство, 7,48 млрд — оснащение. Стоимость строительства, включая проектирование (без оборудования), — 84,2 тысячи рублей за кв. м. Рассчитываться за поликлиники область будет до 2029 года, при этом капитальный грант из областного бюджета составит 1,6 млрд рублей, возмещение из бюджета — 19,7 млрд. Средняя нагрузка на бюджет на эксплуатационной фазе — 2,8 млрд рублей в год. Но с 2024 года область будет платить инвестору по 3,1 млрд рублей.

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— Мы планируем использовать инфраструктурные бюджетные кредиты, которые позволят удешевить проект за счет применения не банковского кредита, а федерального — под 3% годовых, — отметил министр. — Сейчас поликлиники на Ереванской, Татьяны Снежиной и Пролетарской находятся в стадии стройки, на Степной и Виктора Уса получено разрешение на строительство и ведется поиск подрядчика. По Краснодарской и Райсовета в стадии получения разрешения на строительство.

Чиновник признал, что реализация этого проекта несколько затянулась, но отметил, что предварительный прогноз по запуску первых объектов — первая половина 2023 года.

Четвертый мост через Обь, концессия.

Срок реализации проекта — 25 лет, до 2042 года. Партнер — ООО «Сибирская концессионная компания». Средства частного партнера — 8,3 млрд рублей, в том числе 78% кредит под 9% годовых и акционерный заем под 12% годовых. 26,2 млрд — средства федерального бюджета. Минимальный гарантированный доход (МКД) — 47 млрд рублей.

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— Необходимо отметить, что, в соответствии с соглашением, средства направляются из областного бюджета концессионеру только в случае отсутствия загрузки моста. При этом выплачивается разница между уровнем МГД и выручкой концессионера. Если выручка превышает МКД, то в областной бюджет поступают 50% сверхдохода, — отметил Лев Решетников. —  Сам поток трафика был рассчитан и подтвержден нашими новосибирскими институтами, как оно будет на самом деле — время покажет. Но прямые выплаты по мостовой концессии на данный момент не предусмотрены.

6 школ в Новосибирске, концессия.

Срок реализации проекта — 15 лет. Партнер — ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Капитальные затраты с НДС — около 8 млрд, из них на проектирование — 162 млн, на строительство — 6,4 млрд, на оснащение — 1,3 млрд. Стоимость, включая проектирование, — 72,3 тысячи рублей за кв. м (без оборудования).

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— Стоимость квадратного метра соответствует рыночной ситуации. Все оборудование закупается согласно постановлению Минпросвещения России, — добавил Лев Решетников.

Рассчитываться за школы область будет до 2036 года и заплатит 14,67 млрд рублей, из них 5,9 млрд — безвозмездно из федерального бюджета, 8,7 млрд — из областного. Средняя нагрузка на областной бюджет в эксплуатационной фазе — 627 млн рублей в год. Впрочем, министр не исключил, что финансовая модель может быть скорректирована после того, как проект пройдет госэкспертизу.

Поликлиника ОбьГЭС, ГЧП.

Срок реализации проекта — 10,5 лет. Партнер — ООО «Сибирский медицинский проект». Капитальные затраты — 1,8 млрд, из них 20 млн рублей — проектирование, 1 млрд — строительство, 629 млн — оснащение. Стоимость строительства квадратного метра — 115,7 тысячи рублей. Общая площадь объекта — 10,5 тысячи кв. м, рассчитана на 700 посещений в смену. До 2031 года область должна будет выплатить инвестору 2,7 млрд рублей. Из них 300 млн составит капитальный грант, 2,4 млрд — возмещение из областного бюджета. Средняя нагрузка на областной бюджет по проекту — 357 млн рублей в год. Выплачивать эти деньги область начнет с 2025 года. Итоговая стоимость проекта будет определена после госэкспертизы.

— В ближайшее время этот проект будет вынесен на рассмотрение правительства области и подписан, — пояснил Лев Решетников. — Для строительства этого объекта будет применен инфраструктурный бюджетный кредит, который позволит снизить стоимость проекта.

Инфекционная больница, ГЧП.

Срок реализации проекта — 6 лет. Партнер — инвестиционно-строительный холдинг «К1». Капитальные затраты с НДС — 4,8 млрд рублей, в том числе на проектные работы — 62 млн, на строительство — 3,5 млрд, на оборудование — 1,2 млрд. Стоимость строительства с учетом оборудования и НДС — 139,2 тысячи рублей за кв. м, без НДС — 84,9 тысячи рублей за кв. м. Рассчитываться за этот проект область будет до 2027 года. 75 млн составит капитальный грант, 6,8 млрд — возмещение из областного бюджета. Средняя нагрузка на бюджет — 1,1 млрд рублей. Платежи область начнет с 2022 года При этом самые большие платежи — по 1,6 млрд — приходятся на 2023-2025 годы. Итоговая стоимость строительства определится после госэкспертизы.

— В случае выделения федеральных средств из резервного фонда нагрузка на областной бюджет будет снижена примерно на 2 млрд рублей, — отметил Решетников. — Сейчас в Госдуме рассматривается поправка о выделении региону этих средств. Письмо с подтверждением мы видели, но официальной информации пока нет.

Перспективные проекты, финансовые модели которых находятся в стадии проработки:

3 школы в Новосибирске, концессия.

Срок реализации проекта — 15 лет. Партнер — ООО «Пятая концессионная компания «Просвещение». Капитальные затраты с НДС — 2,9 млрд рублей, из них 51 млн рублей — на проектирование, 2,4 млрд — на строительство, 457 млн — на оснащение. Стоимость строительства 1 кв. м (без оборудования) — 68,5 млн рублей. Итоговая стоимость будет определена после госэкспертизы. Нагрузка на бюджет по этому проекту пока не прописана.

Онкологический центр, концессия.

Срок реализации проекта — 20 лет. Партнер — ООО «МедИнвестГрупп Новосибирск». Капзатраты с НДС — 10 млрд рублей, из них 105 млн рублей — проектирование, 6,2 млрд — строительство, 3,7 млрд — оснащение. Стоимость строительства — 90,5 тысячи рублей за 1кв. м. Расчеты предоставлены исходя из предложения инвесторов. Подлежат корректировке в ходе проведения переговоров.

— В настоящее время проект проходит согласование и доработку финансово-экономической модели, — пояснил министр.

Центр единоборств по ул Аникина, ГЧП.

Срок реализации проекта — 10 лет, партнер — ООО «Сибирский проект». Капитальные затраты с НДС — 1,3 млрд, в том числе проектирование — 19 млн рублей, строительство — 1,2 млрд, оснащение — 43 млн рублей. Стоимость строительства 1 кв. м без оборудования — 111 тысячи рублей. Расчеты предоставлены исходя из предложения инвесторов. Подлежат корректировке в ходе проведения переговоров

Мусоросортировочные комплексы и полигоны ТКО, концессия.

Срок реализации проекта – 25 лет. Партнер – ООО «Экология-Новосибирск».  Капитальные затраты с НДС – 4,3 млрд рублей в ценах 2018 года.

— Параметры этого проекта в 2018 году определила рабочая группа правительства и Заксобрания, — напомнил Лев Решетников.

Итоговая нагрузка на бюджет по этим проектам концессий и ГЧП в максимальном варианте составит 14,8 млрд из федерального бюджета до 2052 года, затраты областного бюджета — 53,6 млрд рублей. Средняя нагрузка по годам — 2,2 млрд рублей в год (от 0,7 до 6,2 млрд рублей), без учета возможной платы по четвертому мосту. Самые большие платежи приходятся на 2024-2029 годы: от 5,1 до 6,2 млрд рублей.

— С учетом параметров закона об инвестфонде у нас есть возможность рассмотреть структурирование перспективных проектов и вписаться в те параметры по проценту, которые в нем учтены, — подчеркнул Решетников.

Он также отметил, что при реализации проектов в регион будут привлечены почти 15 млрд рублей федеральных средств (без учета четвертого моста) и созданы более 20 крупных инфраструктурных проектов, которые придадут стимул развитию всей экономике.

Министр подчеркнул, что правительство региона понимает основные риски этих проектов: риск роста стоимости строительства, затягивание и срыв сроков.

— В принципе, они все соответствуют 44-ФЗ, по которому мы сегодня реализуем большую часть объектов в рамках нацпроектов. Но текущие задачи, поставленные президентом и правительством РФ, требуют от нас решительных действий, чтобы обеспечить граждан необходимой инфраструктурой и соцуслугами, — заявил Лев Решетников.

Депутат регионального парламента Вячеслав Илюхин («Родина») поинтересовался, как правительство региона планирует рассчитываться по концессиям и ГЧП в 2023-2025 годах, —  в принятый сегодня закон об инвестфонде, ограничивающий платежи 2,5% от собственных средств бюджета, область не укладывается.

Лев Решетников пояснил, что на эти цели будут направлены бюджетные средства, не освоенные в 2021 году. Кроме того, параметры проектов, находящихся в перспективной проработке, будут оптимизироваться под текущий процент.

— Мы будем растягивать сроки, — признался чиновник.

В итоге сессия приняла решение раз в три месяца заслушивать доклады о реализации проектов концессий и ГЧП в регионе, чтобы Заксобрание могло «держать руку на пульсе».

Фото пресс-службы ГК «ВИС»

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : строительство поликлиники недвижимость концессия инвестор ГЧП


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