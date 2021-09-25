Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Минпромторг РФ подготовил проект постановления о 25% скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга.

По данным РГС Банка (входит в группу банка «Открытие»), каждый шестой житель Новосибирска (16%) согласен с тем, что данная мера может стимулировать спрос на электрокары российского производства. Однако 63% опрошенных считают, что одной только скидки для роста популярности электрокаров недостаточно. При этом половина жителей города готовы купить электрокар российской сборки при условии его высокого качества, а четверть — с учетом активного развития инфраструктуры электротранспорта в стране.

На вопрос, стимулирует ли спрос на российские электрокары предложенная Минпромторгом скидка, 44% опрошенных новосибирцев ответили, что все равно выберут электромобили иностранной сборки. Еще 19% отметили, что дисконт в 25% не повлияет на спрос на электромобили, так как их стоимость все равно будет высока. Пятая часть (21%) респондентов сочли, что спрос на российские электрокары мог бы повысить более значительный дисконт по цене. И, наконец, 16% опрошенных уверены, что заявленная скидка вполне достаточна и определенно станет хорошим стимулом для покупки.

Скидка будет распространяться на электрокары, произведённые на территории РФ в рамках специнвестконтракта, и составит не более 625 тыс. рублей. Так, электрокар стоимостью 2,5 млн рублей с учетом скидки можно будет купить за 1,875 млн рублей, что соответствует средневзвешенной цене нового легкового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания в России – 1, 886 млн рублей.

В оценке идеальной цены электромобиля новосибирцы существенно разошлись. 37% опрошенных устроит стоимость менее 1 млн рублей, а треть (29%) готовы купить новый электрокар по цене от 5 до 10 млн рублей. Каждый четвертый (26%) предпочел бы заплатить от 1 млн до 2 млн рублей и 8% — от 2 млн до 5 млн рублей.

Исследование также показало высокий уровень недоверия новосибирцев к прогнозу, согласно которому на дорогах в будущем останутся одни электрокары. 42% ответили, что если электрокары и заменят в России машины с двигателем внутреннего сгорания, то это случится в течение 20 лет, поскольку нефть заканчивается. Более трети (38%) опрошенных вообще уверены, что бензиновые автомобили всё равно будут преобладать. А каждый пятый житель Новосибирска (20%) считает, что смена приоритетного вида транспорта на электрокары произойдет быстрее — в ближайшие 10 лет, так как это всемирный тренд.