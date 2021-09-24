Количество офисов микрозаймов в Новосибирске сократилось почти на 15%

2ГИС зафиксировал значительное сокращение количества микрофинансовых организаций (МФО) в России. По данным геосервиса, за последние четыре года количество офисов, выдающих микрокредиты, в 15 российских городах-миллионниках сократилось почти на 30%. Сильнее всего — в Москве (на 43%), Самаре (на 42%) и Санкт-Петербурге (на 39%).

По данным 2ГИС, специалисты которого регулярно обновляют список действующих организаций в городах, наибольшего распространения точки выдачи микрозаймов достигли в 2017 году — тогда суммарное количество легально работающих офисов МФО в 15 крупнейших городах страны превышало 2260. За четыре года — с сентября 2017 года по сентябрь 2021 года — количество таких офисов сократилось до 1590 (на 29,6%).

Самым существенным сокращение было в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Меньше темпы в Волгограде, Уфе и Новосибирске, где число офисов микрозаймов сократилось на 9–15%.

Эксперты отмечают, что уход с рынка многих МФО связан с вводом ограничений на законодательном уровне и общим падением спроса на подобные услуги.

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