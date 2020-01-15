Большинство новосибирцев считают, что собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии

72,7% опрошенных новосибирцев старше 50 лет считают, что их собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на пенсии, следует из опроса, который провел АО «НПФ Сбербанка». При этом почти четверть респондентов (23,5%) жалеют, что мало откладывали или вообще не копили на старость, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в целом по России только 13,8% граждан делали самостоятельные пенсионные накопления в течение последних 10-20 лет, о чем многие сейчас жалеют. 23,5% новосибирцев недовольны тем, что своевременно не позаботились о своем будущем (это на 1,3% меньше, чем в среднем по стране). Чаще других об упущенных возможностях говорят жители Урала и Приволжья (по 28,3%), а меньше всего жители Северо-Западного федерального округа (15%). В основном это граждане, трудовые доходы которых составляют до 35 тыс. рублей в месяц.

В Новосибирске 72,7% респондентов ответили, что недовольны размером своих сбережений.

— Интересно, что в зависимости от региона проживания респонденты по-разному оценивают свои возможности. Так, в Приволжье количество граждан, довольных размерами своих сбережений, существенно выше, чем в среднем по стране — 47,4%. На Урале их, напротив, существенно меньше (12,5%). Ни в чем не отказывать себе на пенсии благодаря своим накоплениям смогут также четверть москвичей. В среднем по стране собственные накопления позволяют или позволят в ближайшем будущем комфортно жить на пенсии 27,2% россиян, следует из опроса, — отмечают специалисты.

Если можно было бы повернуть время вспять, большинство россиян более внимательно отнеслись бы к долгосрочному финансовому планированию. В качестве основных инструментов для накоплений респонденты выбрали бы банковские вклады (32,6%) и вложения в недвижимость (29,7%). Обеспечить свою старость с помощью индивидуального пенсионного плана были бы готовы около 7% россиян. Еще 11,4% не рискнули бы кому-либо доверять свои деньги и предпочли бы держать накопленное под подушкой.

— Неудивительно, что многие люди предпенсионного возраста сейчас жалеют, что не делали накоплений в последние 10-20 лет — после завершения карьеры доходы могут ощутимо упасть. Привычка откладывать небольшой процент дохода в сбережения должна формироваться еще в молодом возрасте, как это принято за рубежом. Оптимальным инструментом для долгосрочных накоплений является Индивидуальный пенсионный план. Он не требует больших первоначальных вложений (как, например, недвижимость), доступен гражданам с любым уровнем зарплаты и может обеспечить сохранение до 80% дохода после выхода на пенсию, — отметил генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Телефонный опрос проводился в ноябре-декабре 2019 года в 30 российских регионах, в частности в Московской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Волгоградской, Челябинской, Иркутской, Тюменской областях, в Ставропольском, Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, в республиках Бурятия и Кабардино-Балкария, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Омске, Воронеже, Волгограде и Челябинске. Всего в опросе приняли участие более 1600 человек.

Фото: пресс-служба банка