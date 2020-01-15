НАРЗ получил сертификат разработчика авиационной техники

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат Разработчика авиационной техники Новосибирсому авиационному заводу (НАРЗ) холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех), говорится на сайте предприятия. Сертификат позволяет предприятию разрабатывать и вносить второстепенные изменения в конструкцию вертолетов семейства Ми-8/17 для их модернизации.

Отмечается, что НАРЗ стал первым сертифицированным разработчиком модификаций вертолетов Ми-8/17 и первым авиаремонтным заводом, получивший такой статус.

— Возможность внесения изменений в конструкцию воздушного судна силами одобренных разработчиков модификаций – это оправдавшая себя мировая практика. Данный подход позволяет снять часть нагрузки, связанной с доработками вертолетов в эксплуатации с основного разработчика, что позволит ему сконцентрироваться на разработке новейших образцов вертолетной техник, — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Фото: с сайта холдинга «Вертолеты России»