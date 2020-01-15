Тарифы сдерживают

— По ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) принято решение об увеличении тарифа на 5,3%. Тариф на теплоэнергию на первое полугодие 2020 года в итоге составил 1153 рубля 59 копеек без НДС, на второе — 1223 рубля 18 копеек, — сообщил на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента начальник областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.
Он пояснил, что необходимая валовая выручка (НВВ) компании по предложению АО «Сибэко» (дочерняя компания ООО СГК) на 2020 год составляла 22,4 млрд рублей, с ростом относительного плановой НВВ 2019 года на 10,167 млрд (+83%). Размер средневзвешенного среднегодового тарифа при этом выходил 1289 рублей — с ростом на 110% к 2019 году. После изучения представленных энергетиками документов департамент согласовал НВВ на уровне 13,916 млрд, со снижением относительно заявки на 8,5 млрд рублей. Наибольший удельный вес в этой цифре имеют расходы на топливо — 5,3 млрд рублей.
— Рост тарифа на электроэнергию обусловлен прогнозом изменения индексов цен производителей, потребительских цен, а также ростом цен на топливо. За 9 месяцев 2019 года цена на уголь по области выросла от 10 до 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что значительно выше инфляции, — добавил Асмодьяров.
Глава департамента по тарифам подчеркнул, что в новых тарифах на 2020 год регулятор не включил норму прибыли, которая сейчас является предметом спора между департаментом и ФАС.
— В настоящее время я не могу комментировать решение Арбитражного суда Москвы. Оно не вступило в силу. В конце прошлого года ФАС подала апелляционную жалобу. Думаю, что в конце февраля–начале марта будет назначено рассмотрение. После вступления в силу решения суда мы будем принимать свое решение, — пояснил Гарей Асмодьяров, отвечая на вопросы депутатов.
Отметим, что департамент по тарифам утверждает тарифы 286 теплоснабжающих организаций, работающих на территории области. У 88% из них в 2020 году они вырастут на 4,9% с 1 июля, у 11% рост составит менее 4,9%.
Не меньше интереса у депутатов и общественности вызвали расценки на утилизацию ТКО. Как уже известно, в ходе проведенных торгов по выбору перевозчиков расходы на утилизацию отходов снизились более чем на 1 млрд рублей, что привело к уменьшению тарифа на 32,4%. При годовом нормативе накопления ТКО на одного проживающего 2,38 кубометра тариф на утилизацию в 2020 году составит 59 рублей 88 копеек в месяц.
— Тариф установлен на основании экономически обоснованного регоператором ООО «Экология-Новосибирск» НВВ — 2,9 млрд рублей и расчетного объема накопления отходов — 9,7 млн кубометров, — подчеркнул Гарей Асмодьяров. — Из этих расходов 2,35 млрд составляют затраты на транспортирование ТКО, 446 млн — на услуги по обезвреживанию отходов, 106 млн — на заключение и обслуживание договоров, 29 млн на покупку контейнеров.
Цены на электроэнергию с 1 января в области не выросли и остались на уровне второго полугодия 2019 года (268 копеек кВт/ч), несмотря на то, что и департамент, и АО «Региональные электросети» доказывали ФАС необходимость проведения этой корректировки, так как в противном случае сетевая организация была вынуждена серьезно урезать свою инвестпрограмму на 2020 год. Об этом директор компании Яна Балан предупреждала на инвестсовете в конце 2019 года. Речь шла о возможном секвестровании 1 млрд рублей. На второе полугодие тариф на электроэнергию установлен в размере 280 копеек за кВт/ч — на уровне предельного минимального тарифа, утвержденного ФАС.
Для МУП «Горводоканал» тарифы по холодному водоснабжению на первое полугодие установлены в размере 18 рублей 56 копеек за кубометр, на второе — 19 рублей 46 копеек, по водоотведению 14 рублей 24 копейки и 15 рублей 8 копеек соответственно. При этом в городе Оби и Краснообске тарифы снизились.
По газоснабжению в первом полугодии 2020 года будут действовать тарифы второго полугодия 2019-го.
Фото Евгении Серёгиной