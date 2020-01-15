Тарифы сдерживают

— По ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) принято решение об увеличении тарифа на 5,3%. Тариф на теплоэнергию на первое полугодие 2020 года в итоге составил 1153 рубля 59 копеек без НДС, на второе — 1223 рубля 18 копеек, — сообщил на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента начальник областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

— Рост тарифа на электроэнергию обусловлен прогнозом изменения индексов цен производителей, потребительских цен, а также ростом цен на топливо. За 9 месяцев 2019 года цена на уголь по области выросла от 10 до 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что значительно выше инфляции, — добавил Асмодьяров.

Он пояснил, что необходимая валовая выручка (НВВ) компании по предложению АО «Сибэко» (дочерняя компания ООО СГК) на 2020 год составляла 22,4 млрд рублей, с ростом относительного плановой НВВ 2019 года на 10,167 млрд (+83%). Размер средневзвешенного среднегодового тарифа при этом выходил 1289 рублей — с ростом на 110% к 2019 году. После изучения представленных энергетиками документов департамент согласовал НВВ на уровне 13,916 млрд, со снижением относительно заявки на 8,5 млрд рублей. Наибольший удельный вес в этой цифре имеют расходы на топливо — 5,3 млрд рублей.

Глава департамента по тарифам подчеркнул, что в новых тарифах на 2020 год регулятор не включил норму прибыли, которая сейчас является предметом спора между департаментом и ФАС.

Отметим, что департамент по тарифам утверждает тарифы 286 теплоснабжающих организаций, работающих на территории области. У 88% из них в 2020 году они вырастут на 4,9% с 1 июля, у 11% рост составит менее 4,9%.

— Тариф установлен на основании экономически обоснованного регоператором ООО «Экология-Новосибирск» НВВ — 2,9 млрд рублей и расчетного объема накопления отходов — 9,7 млн кубометров, — подчеркнул Гарей Асмодьяров. — Из этих расходов 2,35 млрд составляют затраты на транспортирование ТКО, 446 млн — на услуги по обезвреживанию отходов, 106 млн — на заключение и обслуживание договоров, 29 млн на покупку контейнеров.

Не меньше интереса у депутатов и общественности вызвали расценки на утилизацию ТКО. Как уже известно, в ходе проведенных торгов по выбору перевозчиков расходы на утилизацию отходов снизились более чем на 1 млрд рублей, что привело к уменьшению тарифа на 32,4%. При годовом нормативе накопления ТКО на одного проживающего 2,38 кубометра тариф на утилизацию в 2020 году составит 59 рублей 88 копеек в месяц.

Цены на электроэнергию с 1 января в области не выросли и остались на уровне второго полугодия 2019 года (268 копеек кВт/ч), несмотря на то, что и департамент, и АО «Региональные электросети» доказывали ФАС необходимость проведения этой корректировки, так как в противном случае сетевая организация была вынуждена серьезно урезать свою инвестпрограмму на 2020 год. Об этом директор компании Яна Балан предупреждала на инвестсовете в конце 2019 года. Речь шла о возможном секвестровании 1 млрд рублей. На второе полугодие тариф на электроэнергию установлен в размере 280 копеек за кВт/ч — на уровне предельного минимального тарифа, утвержденного ФАС.

Для МУП «Горводоканал» тарифы по холодному водоснабжению на первое полугодие установлены в размере 18 рублей 56 копеек за кубометр, на второе — 19 рублей 46 копеек, по водоотведению 14 рублей 24 копейки и 15 рублей 8 копеек соответственно. При этом в городе Оби и Краснообске тарифы снизились.

По газоснабжению в первом полугодии 2020 года будут действовать тарифы второго полугодия 2019-го.

Фото Евгении Серёгиной