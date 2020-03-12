Область ищет еще одного подрядчика для строительства дороги к ЛДС

В Новосибирске объявлен аукцион по определению подрядчика на выполнение работ по разработке руслового притрассового карьера строительного песка «Арена» гидромеханизированным способом с укладкой грунта в штабель для строительства земляного полотна автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, притрассовый карьер «Арена» расположен в несудоходной протоке между левым берегом реки Обь и о. Отдыха (Коровий) в Кировском районе г. Новосибирска.

Подрядчик должен будет выполнить работы по разработке руслового притрассового карьера строительного песка «Арена» гидромеханизированным способом с укладкой грунта в штабель для строительства земляного полотна автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска.

Среди требований, предъявляемых к подрядчику: обязательное наличие квалифицированного персонала и технической оснащенности, необходимой для выполнения работ.

Цена контракта — 113,3 млн рублей.

Итоги торгов будут подведены 30 марта.

Фото: Юлия Данилова