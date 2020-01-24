Большинство новосибирцев за благоустройство площади у цирка без организации парковки

На муниципальном портале города Новосибирска завершился экспресс-опрос о выборе варианта благоустройства площади на ул. Челюскинцев, сообщили в пресс-службе мэрии горда Новосибирска.

Концепцией благоустройства предлагается четкое зонирование пространства, распределение пешеходных потоков, места для паркинга, новое озеленение, декоративное мощение. При голосовании необходимо было выбрать один из двух вариантов эскизного проекта благоустройства.

Согласно первому варианту благоустройства площади предусмотрена организация муниципальной платной парковки на 72 машиноместа вдоль ул. Челюскинцев. Данный вариант предполагает сохранение автопарковки на прежнем месте, полное благоустройство площади путем создания нового мощения, обустройство постоянного организованного парковочного пространства, отделенного зелеными насаждениями от общественной зоны дополнительными посадками деревьев и кустарников, установку лавочек и урн, фонарей освещения.

Второй вариант включает благоустройство площади без организации парковки вдоль ул. Челюскинцев. В этом случае площадь благоустраивается как общественное пешеходное озелененное пространство. Проект предполагает новое дополнительное озеленение из деревьев и кустарников, установку малых архитектурных форм (лавочек, урн), новых фонарей освещения, а также организацию парковки емкостью не менее 50-ти машиномест за цирком и в ближайшем радиусе доступности.

В мэрии рассказали, что всего в опросе приняли участие более 5,5 тысяч человек, из них – 48 % мужчин и 52 % женщин. Бо́льшую активность проявили участники в возрасте от 25 до 44 лет.

По итогам опроса в пользу первого варианта благоустройства сделала свой выбор только пятая часть респондентов (22 %), за второй вариант проголосовало большинство участников – 76 %. Доля тех, кто не смог сделать свой выбор составила 2 %.

Отмечается, что представленные варианты являются предварительными решениями, не итоговыми дизайн-проектами. Результат голосования будет учтен при разработке детального проекта благоустройства площади. В перспективе напротив Нарымского сквера появится еще один зеленый уголок – сквер у здания на ул. Челюскинцев, 50. Этот участок мэрия города Новосибирска защитила от застройки, его озеленение должно будет перекликаться с ландшафтом Нарымского сквера.

— Мы в самом начале процесса проектирования. Выбран принципиальный сценарий дальнейшей разработки. Результаты голосования будут переданы проектировщикам, ближе к окончанию проектирования работа будет представлена на обсуждение новосибирцам, в ходе которого мы надеемся получить от горожан мнения и рекомендации, с учетом которых будет сформирована окончательная редакция проекта. И уже этот окончательный проект будет направлен мэру для утверждения, — сообщил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры – главный архитектор города Александр Ложкин.

Фото: poll.novo-sibirsk.ru