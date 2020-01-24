Новосибирская область на 17 месте рейтинга самых посещаемых иностранцами регионов России

Картографический сервис MAPS.ME составил традиционный рейтинг российских регионов, которыми больше всего интересовались иностранные туристы осенью 2019 года. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в MAPS.ME в период с 1 сентября по 30 ноября 2019 года.

— Первые три строчки сохранили за собой Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью), Санкт-Петербург (с Ленинградской областью) и Калининградская область. Замкнули топ-5 Республика Бурятия и Иркутская область, по сравнению с летним рейтингом они поменялись местами, — говорится в исследовании.

Значительно больше, чем летом, в осенние месяцы иностранцев интересовал Приморский край – он поднялся с 12-й на шестую строчку. На седьмом месте осталась Республика Адыгея. В топ-10 также вошли Республика Тува (по итогам лета она была лишь на 17-м месте), Красноярский край и опустившийся на четыре строчки Краснодарский край.

Также осенью иностранцы интересовались такими регионами, как Республика Татарстан, Смоленская и Владимирская области, Республика Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Новосибирская и Тверская области, Кабардино-Балкарская Республика, которой не было в летнем рейтинге, и Ростовская область.

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