Новосибирская область вошла в Топ-10 российских регионов по кредитоспособности

Новосибирская область вошла в группу 10 регионов, имеющих высокую оценку кредитоспособности по национальной шкале, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По итогам 2019 года региону присвоен «Стабильный» кредитный рейтинг по национальной шкале (АКРА) и по международной шкале (Fitch). Таких результатов позволила добиться положительная динамика бюджетных показателей и снижение долговой нагрузки Новосибирской области.

— Основной достаточно сложной задачей 2019 года для региона стала реализация национальных проектов, и по итогам прошлого года наш регион вошел в число регионов, справившихся с этой задачей. В 2020 году поставлены новые задачи, обозначенные в послании президента Федеральному Собранию РФ, в этой связи нам предстоит большая работа по внесению изменений в бюджет региона, — подчеркнул заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко подчеркнул, что ключевыми направлениями деятельности финансовых органов региона являются обеспечение сбалансированности областного бюджета, совершенствование бюджетного процесса, содействие эффективности муниципальному сектору управления, позиционирование Новосибирской области в публичном пространстве.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области