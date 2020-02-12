СГК вложит в мероприятия по защите окружающей среды в Новосибирске 250 млн рублей

Планируется работа в трех направлениях: поддержание очистного оборудования, увеличение высоты трубы ТЭЦ-4, а также модернизация системы удаления золы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, сообщили в пресс-службе СГК.

— На 2020 год Сибирская генерирующая компания включила в инвестпрограмму проектирование перевода системы гидрозолоудаления ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 с прямой на оборотную схему, — сообщил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

По его словам, осветленная вода золоотвала (после оседания золошлаков) будет возвращаться обратно в систему обеспечения производства станций.

Помимо выбросов, оборотная система позволит снизить и объемы потребления воды из Оби примерно на 7–9 млн куб. метров в год, так как подпитка уже не понадобится в прежнем объеме. Проектные работы стоимостью около 46 млн рублей по двум станциям компания запланировала на 2020 год, а саму модернизацию системы удаления золы — к 2023 году.

Часть инвестиций СГК направит на улучшение рассеивания дыма ТЭЦ-4. В ближайшие месяцы начнется разработка проекта увеличения высоты первой дымовой трубы станции в полтора раза — до 98 метров. Ориентировочная стоимость проектирования — 6,2 млн рублей, сроки — март-ноябрь 2020 года. Закупка уже размещена на торговой площадке.

Кроме того, около 10% от годовой стоимости ремонтной программы на всех пяти станциях новосибирского филиала, или порядка 200 млн рублей, СГК вложит в поддержание эффективной работы золоулавливающих установок.

— Оборудование улавливает 97–99% выбросов станций, и наша задача — не допустить снижения его эффективности. Необходимо своевременное техническое обслуживание и ремонт, в частности, замена узлов и агрегатов, — подчеркнул Андрей Колмаков.

Фото: пресс-служба СГК