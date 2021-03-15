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Большинство новосибирских выпускников выступают за сохранение ГВЭ

  • 15/03/2021, 17:16
Большинство новосибирских выпускников выступают за сохранение ГВЭ
Не согласны с этим 38% опрошенных.

62% российских одиннадцатиклассников считают, что практику с выбором между Государственным выпускным экзаменом (ГВЭ) и Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) для одиннадцатиклассников нужно сохранить и в будущем. Не согласны с этим 38% опрошенных выпускников — если ты хочешь пойти в колледж или техникум, не обязательно идти в 10 и 11 класс. Об этом свидетельствуют результаты исследования образовательной компании MAXIMUM Education. Большинство опрошенных одиннадцатиклассников, 84%, знают, что такое ГВЭ.

Почти половина опрошенных выпускников, 46%, признались, что им в школе еще ничего не рассказывали про ГВЭ. 54% школьников заявили, что в школе им рассказали про ГВЭ, 83% опрошенных школьников не планируют сдавать ГВЭ. Будут сдавать ГВЭ 17% опрошенных.

Школьников, которые будут сдавать ГВЭ, попросили рассказать, как они планируют к нему готовиться. Выяснилось, что 40% школьников рассчитывают при подготовке на школьного учителя, 39% будут готовиться самостоятельно (сборники, соцсети, YouTube), 13% обратятся за помощью к репетиторам и 8% планируют готовиться на курсах.

Отмечается, что 44% респондентов планируют после окончания школы поступать в техникум или колледж, 13% планируют сдать ЕГЭ в следующем году и поступить в вуз. Не определились со своим будущем 18% опрошенных выпускников, сдающих ГВЭ.

Школьников, которые будут сдавать ЕГЭ, а не ГВЭ, также попросили рассказать о планах на будущее.  Выяснилось, что 89% опрошенных школьников планируют поступать в вуз. 2% респондентов планируют поступление в техникум или колледж, 8% — ещё не определились.

76% опрошенных выпускников заявили, что, по их мнению, к сдаче ГВЭ можно подготовиться в школе без помощи репетиторов и курсов. Не согласны с этим 20% опрошенных одиннадцатиклассников. 72% одиннадцатиклассников считают, что в школе (без репетиторов и курсов) невозможно подготовиться к сдаче ЕГЭ на балл, необходимый для поступления в вуз на бюджет. Почти четверть опрошенных выпускников, 23%, уверены, что в школе можно подготовиться к ЕГЭ на баллы необходимые для поступления в вуз.

Государственный выпускной экзамен — это форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (ГВЭ-11) или основного общего образования (ГВЭ-9) для определенных категорий лиц.

Опрос проводился среди выпускников школ 9 – 11 марта, количество участников опроса – более 1 тысячи человек, география опроса – все регионы России.

Фото предоставлено пресс-службой компании MAXIMUM Education

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Рубрики : Образование

Регионы: Россия

Теги : ЕГЭ ГВЭ MAXIMUM Education


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