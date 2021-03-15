«Толмачевское» через суд получило права собственности на два объекта

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел дело по иску ООО «Толмачевское» (входит в агрохолдинг «Толмачевское») к администрации Новосибирского района Новосибирской области о признании права собственности на построенные компанией объекты недвижимости. Документы на реконструкцию животноводческого комплекса на строительство корпуса на 200 голов для сухостойных коров (1417.7 кв.м), а также корпуса для содержания телок на 200 голов от 2-х до 6 месяцев (1417, 7 кв.м ) «Толмачевское» получило в сентябре 2019 года. Земельный участок площадью 807 130 кв.м., на которых построены объекты, находится в собственности компании.

В ноябре 2020 «Толмачевское» обратилось в администрацию Новосибирского района Новосибирской области с заявлениями о выдаче разрешений на ввод объектов эксплуатацию. Администрация отказала в связи с тем, что истекли сроки представленных разрешений на строительство (до апреля 2020 года). В результате, возведенные истцом объекты оказались самовольными постройками. Для подтверждения прав компании пришлось представить в суд дополнительные документы: о соответствии построенных объектов капитального строительства проектной документации и о техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций (ООО «Формат Проект»), о соблюдении правил пожарной безопасности (ООО «КУБ»), о соответствии санитарным нормам (ООО «Испытательный центр физических факторов «Диалар»), заключение кадастрового инженера.

В итоге арбитражный суд принял решение, что исковые требования ООО «Толмачевское» подлежат удовлетворению и обязал администрацию района признать право компании на построенные объекты. Решение может быть обжаловано в апелляции в течение месяца.

Основным видом экономической деятельности ООО «Толмачевское» является развитие молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.