Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

Отделение банка в Барнауле работает как с частными лицами, так и с предпринимателями. Физлицам предоставляются услуги потребительского кредитования, денежных переводов, обслуживания карт, вкладов и т.д. Кроме того, в отделении работает ипотечный центр, в котором в режиме «одного окна» можно получить профессиональные консультации по ипотечным кредитам, подобрать подходящую программу, подать заявку на ипотеку и оформить сделку.

В свою очередь, юрлица и ИП могут оформить кредит, депозит или зарплатный проект, открыть расчетный счет, получить услуги по сопровождению ВЭД и пр. Всего в ОО «Алтайский» обслуживается более 400 юридических лиц и почти 6 000 физических лиц.

— Выражаем благодарность всем нашим клиентам и партнерам, которые на протяжении многих лет выбирают Банк «Левобережный». Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать ваше доверие, решить любые финансовые вопросы и предложить индивидуальные условия. Всегда рады видеть вас в нашем офисе, — комментирует начальник ОО «Алтайский» Александр Ильин.

Напомним, операционный офис «Алтайский» расположен по адресу: пр. Ленина, 44а. Прием физических лиц ведется в будние дни с 9 до 19 часов, в субботу – с 9 до 17 часов, без перерыва. Для юридических лиц отделение работает с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов непрерывно. Воспользоваться банкоматом с функцией приема наличных можно ежедневно с 6 до 24 часов. Единая справочная служба Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555.