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Большинство офисных работников рассматривают возможность работать удалённо

Пока лишь 12 % офисных сотрудников, работающих удаленно, являются штатными сотрудниками компаний.
  • 07/02/2019, 14:11
Большинство офисных работников рассматривают возможность работать удалённо

Служба исследований HeadHunter выяснила, как соискатели Новосибирска относятся к тому, чтобы работать удалённо.

— В офисе работают 79 % кандидатов нашего города, еще 9% в качестве фрилансеров, а 12% работают удаленно, будучи штатными сотрудниками компании. Чаще всего это специалисты из сфер маркетинга, рекламы и PR, искусства, развлечений и масс-медиа и юристов. Среди тех, кто сейчас работает в офисе, почти половина имела опыт работы удалённо, в качестве фрилансера или удаленного сотрудника, — рассказали в пресс-службе HeadHunter.

Отмечается, что подавляющее большинство офисных работников (85%) рассматривают в будущем возможность работать удалённо: 23% говорят про удалённую работу на фрилансе, ещё 62% — про удалённую работу в штате компании.

Экономия времени и денег на дорогу — главный плюс удалённой работы, по мнению 83% соискателей. Ещё 77% среди плюсов выделили возможность самостоятельно распределять своё рабочее время. Для 68% плюсом является то, что можно работать из другого региона или даже страны, а 40% довольны, что им никто не мешает работать

Нехватка очного общения по рабочим вопросам является основным минусом удалённой работы по мнению 48% соискателей. Ограниченный карьерный и профессиональный рост – минус для 36% соискателей. Для 30% минусом является отвлечение на различные бытовые вопросы.

Фото: pixabay.com, автор- kropekk_pl

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