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Бизнесу предлагают вложиться в мискантус

Сибирское НИИ растениеводства и семеноводства ведет разработки по поиску новых источников получения целлюлозы.
  • 07/02/2019, 14:17
Автор: Юлия Данилова
Ученые предлагают выращивать мискантус для получения целлюлозы
Мискантус может произрастать даже на солонцовых почвах, которые не востребованы в обычном земледелии.

В районе Краснообска создана опытная плантация по выращиванию мискантуса — это многолетнее растение, окультуренное учеными ИЦИГ СО РАН более 20 лет назад. Площадь плантации составляет около 40 га. Ученые института ведут работу с разными сортами мискантуса.

— При правильном выращивании этой технической культуры можно получить до 15 тонн целлюлозы на гектар. Это многолетнее растение, которое размножается через корневую систему и не приводит к возникновению экологических рисков, как было с борщевиком, — рассказал на пресс-конференции научный руководитель ФИЦ ИЦИГ СО РАН Николай Колчанов.

Директор ФИЦ ИЦИГ СО РАН Алексей Кочетов пояснил, что интерес к новым источникам получения целлюлозы — один из самых актуальных трендов международного рынка. Он напомнил, что во многих странах ЕС уже введен запрет на использование пластика для упаковки. В качестве его альтернативы рассматривается целлюлоза, что говорит о потенциале роста спроса.

Из глобальных «плюсов» — более тесное включение области в федеральную повестку

— Во всем мире идет тенденция отказа от хлопка и древесины для массового производства целлюлозы. Между тем спектр ее применения постоянно расширяется. В частности, помимо упаковки она требуется для производства продукции специального назначения, во многих высокотехнологичных отраслях промышленности, углеродной электронике и т.д. — рассуждает замдиректора ФИЦ ИЦИГ СО РАН по инновационной деятельности Петр Куценогий.

Николай Колчанов добавляет, что от качества сырья зависит качество конечного продукта, поэтому институт запланировал проведение работ по селекции мискантуса, чтобы тиражировать нужные свойства в больших масштабах.

— Это многолетнее растение, может расти на одном месте до 20 лет. У него более простая логистика, в отличие от хвойных пород и технических культур (лен, конопля). Мискантус может произрастать даже на солонцовых почвах, которые не востребованы в обычном земледелии, — говорит он.

По словам ученого, освоение под мискантус около 2 млн га позволит закрыть всю потребность России в целлюлозе. Петр Куценогий считает, что при увеличении площади посевов продукцию можно будет поставлять на экспорт. По его словам, сейчас активное развитие этого проекта зависит только от интереса потенциальных бизнес-партнеров, готовых в него вкладываться.

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