Бизнесу предлагают вложиться в мискантус

— При правильном выращивании этой технической культуры можно получить до 15 тонн целлюлозы на гектар. Это многолетнее растение, которое размножается через корневую систему и не приводит к возникновению экологических рисков, как было с борщевиком, — рассказал на пресс-конференции научный руководитель ФИЦ ИЦИГ СО РАН Николай Колчанов.

Директор ФИЦ ИЦИГ СО РАН Алексей Кочетов пояснил, что интерес к новым источникам получения целлюлозы — один из самых актуальных трендов международного рынка. Он напомнил, что во многих странах ЕС уже введен запрет на использование пластика для упаковки. В качестве его альтернативы рассматривается целлюлоза, что говорит о потенциале роста спроса.

Николай Колчанов добавляет, что от качества сырья зависит качество конечного продукта, поэтому институт запланировал проведение работ по селекции мискантуса, чтобы тиражировать нужные свойства в больших масштабах.

— Это многолетнее растение, может расти на одном месте до 20 лет. У него более простая логистика, в отличие от хвойных пород и технических культур (лен, конопля). Мискантус может произрастать даже на солонцовых почвах, которые не востребованы в обычном земледелии, — говорит он.

По словам ученого, освоение под мискантус около 2 млн га позволит закрыть всю потребность России в целлюлозе. Петр Куценогий считает, что при увеличении площади посевов продукцию можно будет поставлять на экспорт. По его словам, сейчас активное развитие этого проекта зависит только от интереса потенциальных бизнес-партнеров, готовых в него вкладываться.

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