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В 2018 году выручка резидентов промпарка «ЭКРАН» составила 5,3 млрд рублей

В создание производств предприятиями инвестировано более 511 млн рублей.
  • 07/02/2019, 13:52
выручка резидентов промпарка «ЭКРАН»

В минувшем году компании-резиденты промпарка «ЭКРАН» (находится под управлением АО «Завод «Экран») выпустили продукции на 3 млрд рублей. Их выручка достигла почти 5,3 млрд рублей. При этом предприятия инвестировали в создание производств 511,3 млн рублей. Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней сложились в сумме 191,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

— Чтобы стимулировать инвестиционную активность и рост налоговых поступлений, улучшить условия для резидентов и привлечь новых, необходимо обеспечить региональные преференции участникам парковых проектов, — отметил председатель Правления АО «Завод «Экран» Павел Бобошик. — Наш представитель входит в рабочую группу, сформированную в конце января областным Министерством экономического развития для изучения лучших практик поддержки индустриальных парков в субъектах РФ и подготовки соответствующих предложений для Новосибирской области, а также изменений в региональную Концепцию парковой политики.

Решение о создании рабочей группы приняли в ноябре прошлого года на Совете по инвестициям Новосибирской области, рассматривая вопросы, касающиеся функционирования индустриальных парков.

Браунфилд «ЭКРАН» сертифицирован в 2016 году. Управляющая компания промпарка – АО «Завод «Экран» – в 2017 году вошла в Ассоциацию индустриальных парков. В 2018 году «ЭКРАН» стал первым частным индустриальным парком в Новосибирской области, получившим аккредитацию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В настоящее время на площадке осуществляют деятельность 203 юридических лица; из них в статусе резидентов – ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы», ООО «Нео-пак», ООО «КВАТ-Премиум». Совокупная численность сотрудников предприятий-резидентов в 2018 году составила 1 012 человек; фонд оплаты труда – около 450 млн рублей.

Площадь территории «ЭКРАНА» — 31,6 га, площадь зданий и сооружений, предназначенных для предприятий-резидентов — 134,4 тыс. кв.м.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга

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