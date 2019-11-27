Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Большинство сибиряков увольняется «по-английски»

На финальный разговор с работодателем не решаются более 70% опрошенных.
  • 27/11/2019, 17:11
man

72% жителей Сибирского федерального округа не говорят с руководителем о возможности улучшения условий труда перед уходом с работы, которая их не устраивает, а предпочитают молча увольняться. При этом на диалог с начальством настроены 21% работников. Это выяснил

В Сибирском федеральном округе 72% трудоустроенных респондентов не говорят о возможности улучшения условий труда перед уходом с не устраивающей их работы. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра Авито Работы в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий. Исследование показало, что меньше четверти (21%) опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Общались ли вы с руководителем о возможности улучшения условий труда перед уходом c прошлого места?». 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Отмечается. что в целом по России всего 31% трудоустроенных россиян говорили с руководством о возможности улучшений условий труда перед уходом с места работы.  Работники микро- и малого, а также среднего бизнеса говорят с руководством чуть чаще работников крупного бизнеса (по 33% против 31%).

— В целом по стране женщины реже мужчин решаются на финальный разговор с руководителем по поводу возможного улучшения условий труда (26% против 35%). Интересно, что меньше всего такая практика распространена среди опрошенных 18-24 и 55+ лет (27% и 29% опрошенных соответственно), тогда как респонденты остальных возрастных категорий говорят с руководством одинаково часто (32%), — говорится в сообщении.

Ответы также отличаются в зависимости от региона проживания респондентов: сибиряки, жители Дальнего Востока и петербуржцы предпочитают увольняться молча, тогда как среди москвичей наиболее высок процент тех, кто пытается улучшить условия работы или же просто готов высказать начальнику всё перед увольнением.

При этом в списке самых распространенных причин поиска новой работы россияне чаще всего указывают, что зарплата не соответствует их ожиданиям (49%) и что им хочется сменить сферу (24%). Также зачастую условия труда (14%), необходимость постоянно перерабатывать (13%) и отношение к сотрудникам на старой работе (9%) являются основными причинами желания смены работы.

В опросе приняли участие 1 700 респондентов со всей России в возрасте от 18 лет, которые трудятся в сфере массовых профессий. Анкетирование проводилось методом онлайн-опроса с 30 августа по 18 сентября 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- olga-filo

Популярное с сайта

Новый вклад в тему Сити

27/11/2019, 11:43
ГК «Дом-Строй» приступила к строительству комплекса, олицетворяющего созревание городского Сити, — нового центра Новосибирска.

Новосибирские ИТ-компании представили свою продукцию дилеру компании Caterpillar

27/11/2019, 11:37
Компании представили свой научно-технический потенциал и управлению технологическими процессами на горнодобывающем предприятии.
С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

27/11/2019, 11:34
Кроме того, отменяется норма о начислении 50 рублей студентам и аспирантам, которые находятся в академических отпусках по медпоказаниям.

Актуальный разговор

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Сегодня собственник предпочитает держать руку на пульсе компании

Все материалы
Новости

Коммерческая организация оштрафована на 1 млн рублей за коррупционное правонарушение

27/11/2019, 17:20

Сотни ведущих врачей России и мира приедут в Новосибирск

27/11/2019, 17:02

В Новосибирске наблюдается высокая конкуренция за вакансии

27/11/2019, 16:15

Объявлен аукцион на реконструкцию пл. Лыщинского

27/11/2019, 15:50

Мэрия выставила на продажу очередные объекты в зданиях культурного наследия

27/11/2019, 15:34

Новый вклад в тему Сити

27/11/2019, 11:43

Новосибирские ИТ-компании представили свою продукцию дилеру компании Caterpillar

27/11/2019, 11:37

С 1 января будут отменены ежемесячные выплаты по уходу за ребенком в размере 50 рублей

27/11/2019, 11:34

150 остановок мэрия предложит в концессию на негостевых маршрутах

27/11/2019, 10:37

Стагнация или стагфляция?

26/11/2019, 18:16

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска