Большинство сибиряков увольняется «по-английски»

72% жителей Сибирского федерального округа не говорят с руководителем о возможности улучшения условий труда перед уходом с работы, которая их не устраивает, а предпочитают молча увольняться. При этом на диалог с начальством настроены 21% работников. Это выяснил

В Сибирском федеральном округе 72% трудоустроенных респондентов не говорят о возможности улучшения условий труда перед уходом с не устраивающей их работы. К таким выводам пришли специалисты аналитического центра Авито Работы в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий. Исследование показало, что меньше четверти (21%) опрошенных утвердительно ответили на вопрос «Общались ли вы с руководителем о возможности улучшения условий труда перед уходом c прошлого места?». 7% затруднились ответить на этот вопрос.

Отмечается. что в целом по России всего 31% трудоустроенных россиян говорили с руководством о возможности улучшений условий труда перед уходом с места работы. Работники микро- и малого, а также среднего бизнеса говорят с руководством чуть чаще работников крупного бизнеса (по 33% против 31%).

— В целом по стране женщины реже мужчин решаются на финальный разговор с руководителем по поводу возможного улучшения условий труда (26% против 35%). Интересно, что меньше всего такая практика распространена среди опрошенных 18-24 и 55+ лет (27% и 29% опрошенных соответственно), тогда как респонденты остальных возрастных категорий говорят с руководством одинаково часто (32%), — говорится в сообщении.

Ответы также отличаются в зависимости от региона проживания респондентов: сибиряки, жители Дальнего Востока и петербуржцы предпочитают увольняться молча, тогда как среди москвичей наиболее высок процент тех, кто пытается улучшить условия работы или же просто готов высказать начальнику всё перед увольнением.

При этом в списке самых распространенных причин поиска новой работы россияне чаще всего указывают, что зарплата не соответствует их ожиданиям (49%) и что им хочется сменить сферу (24%). Также зачастую условия труда (14%), необходимость постоянно перерабатывать (13%) и отношение к сотрудникам на старой работе (9%) являются основными причинами желания смены работы.

В опросе приняли участие 1 700 респондентов со всей России в возрасте от 18 лет, которые трудятся в сфере массовых профессий. Анкетирование проводилось методом онлайн-опроса с 30 августа по 18 сентября 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- olga-filo