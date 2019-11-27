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Сотни ведущих врачей России и мира приедут в Новосибирск

29-30 ноября в Новосибирске состоится научно-практическая конференция «Цивьяновские чтения» с международным участием.
  • 27/11/2019, 17:02
Сотни ведущих врачей России и мира приедут в Новосибирск

Конференция проводится в одиннадцатый раз, и с каждым годом она вызывает всё больший интерес, расширяется тематика рассматриваемых вопросов и география участников, сообщили в пресс-службе ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна».

На конференции будут работать 10 научных симпозиумов, посвященные современным проблемам вертебрологии, хирургии суставов, позвоночно-спинномозговой травмы, нейрохирургии, детской ортопедии, мастер-классы, семинары, круглые столы, состоится заседание Межрегиональной общественной организации «Ассоциация хирургов-вертебрологов».

С обучающими лекциями выступят ведущие ученые в области травматологии и ортопедии, вертебрологии России, Израиля, Америки и Италии.

В конференции примут участие более 200 человек из 39 городов России (Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Курган, Барнаул, Ленинск-Кузнецк, Красноярск, Кемерово, Тюмень, Уфа, Иркутск, Чита), ближнего зарубежья – Украины, Казахстана, Узбекистана и дальнего зарубежья – Америки, Израиля, Японии, Индии, Италии. Также в конференции будут участвовать около 100 врачей из Новосибирской области.

— Обмен опытом различных клиник и школ России и зарубежья, а также кооперация усилий именитых ученых, молодых специалистов и исследователей дадут новый импульс к дальнейшему изучению проблем вертебрологии, травматологии, ортопедии и нейрохирургии, созданию инновационных, прорывных технологий в лечебно-диагностическом и управленческом процессах, — отмечают организаторы мероприятия.

Премия имени Заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора Я.Л. Цивьяна будет представлена в виде сертификата на бесплатное обучение на рабочем месте в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, которая будет распределена решением компетентной Конкурсной комиссии.

Информация о победителях конкурса на лучший научный доклад ХI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цивьяновские чтения» будет представлена на сайте конференции.

Организаторы конференции: ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России, министерство здравоохранения Новосибирской области, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России, Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов», Общероссийская Общественная Организация «Ассоциация травматологов – ортопедов России», Ассоциация хирургов стопы и голеностопного сустава России (RUSFAS), Региональная общественная организация «Ассоциация травматологов-ортопедов г. Новосибирска и Новосибирской области».

Фото: с сайта ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна»

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