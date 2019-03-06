Большое эхо. Принцип изготовления

Тотальная «онлайнизация» общества — феномен, по поводу которого даже у самого общества нет единого мнения. Кто-то иронизирует над согражданами, постящими в сети «каждый вздох, каждый чих», другие сетуют на цифровой аутизм нового поколения, третьи относятся к «оцифровке» социальной жизни нейтрально-созерцательно.

Но что можно сказать определенно уже сейчас, так это вот что: «оцифрованное» общество очень продуктивно для рекламистов и маркетологов. Оно намного, многократно щедрее на эффективное медиаэхо, чем мир, в котором информацию воспринимали с бумажного листа, из радиодинамика или с телеэкрана.

Принцип действия этой новой «социальной акустики» ярко и наглядно можно было увидеть на презентации новинок косметического бренда PAESE, проходившей 20 февраля в конференц-зале «Чайковский» отеля Marriott.

«Заготовка» большого медиаэха была сравнительно компактной — две с половиной сотни гостей — ровно столько, сколько может комфортно вместить отнюдь не огромный конференц-зал. Кульминацией вечера была объявлена встреча с Филиппом Киркоровым, как раз в этот день прибывшим в город с новой концертной программой. Но к стархантингу и эстрадной жизни она буквального отношения не имела — Киркоров на бьюти-вечеринку PAESE прибыл, скорее, в экспертной роли, ибо он — официальный амбассадор бренда PAESE. Аудитория — тоже люди к PAESE именно профессионально причастные: визажисты, косметологи, стилисты. PAESE— косметика профи-класса. Потому и в упаковочном дизайне у нее нет праздной финтифлюшечности (почитателей флаконов-котиков и тюбиков-куколок эта строгость обескураживает). И бренд-пати свое компания собрала из профессионалов, как бы намекая, что никаких «биг бадабумов» от замысла не ждет. Мол, это для профи, это для своих. Титульным продуктом презентации стал тональный DD cream SPF 30. Достоинства новинки были оглашены в насыщенном и компетентном экскурсе от генерального директора PAESE в России — Ивана Петренко. Напарницей Ивана и ведущей шоу стала Катя Гусева — продюсер телеканала Fashion TV, радио-, телеведущая и самый известный диджей нашей страны. Были еще телевключения от звезд разного профиля (культовый визажист Денис Карташев, мировая топ-модель Ирина Куликова и певица Согдиана) — с их личными впечатлениями от продукта.

Причем излагались эти впечатления ярко, индивидуально, но сугубо по существу — в зале-то сидят профессионалы, и на простое «Ваууу! Щика-а-арно!» они не поведутся, им важен функционал.

Потому и практическая составляющая на бьюти-вечеринке была предельно наглядна: несколько авторитетных визажистов на глазах у публики создали весенние бьюти-концепты в разной стилистике, для моделей разных типажей.

Информационный обмен с участниками «тест-драйва» был насыщенным, без праздных восторгов — как крем-новинка выполняет роль основы, насколько он держит воздействие сценического света, насколько пригодны разные виды косметики для авторских импровизаций. Все визажисты, показавшие себя в деле, сошлись во мнении, что функциональность этих средств великолепна, а импровизационный потенциал — вдохновляющий и практически безграничный: от классики до самых горячих и фантазийных трендов.

Эта часть вечеринки обильно попала в прицелы зрительских смартфонов, благо не было никаких запретов в духе: «Не снимать, восхищаться издали!». Нет, восхищаться позволялось деятельно. И бьюти-концепты тут же разошлись по стримам и инста-профилям.

И, конечно же, инста-буффом торжества стал выход Филиппа Киркорова. В это вечер Новосибирск был одной из площадок его гастрольного тура, и в Marriott король эстрады заглянул практически по пути на сцену. Никого не испепелял звездным светом, был демократичен и мил. И, как и дистанционные гости, остался в рамках повестки — детально, остроумно и обаятельно рассказал о функционале этого партнерства: о сценической стойкости косметики PAESE, ее комфортной нейтральности и умной, непринужденной «невидимости». Дескать, не видно само средство, зато виден его эффект.

Закрывала вечеринку сэлфи-сессия со звездой — действо, практически мгновенно перекочевавшее в стримы, бьюти-блоги и социальные сети. Вот тут-то воссияла эффективная простота замысла.

Да, все зрители бьюти-вечеринки — профессионалы. Пришедшие «заценить» профессиональный продукт.

Но сейчас практически каждый визажист — он же еще и бьюти-блогер. Социальный функционал которого хорошо описывается старой юмореской про кроликов и их ценный мех.

Ну вы догадались, да? Бьюти-блогер — это не только ценный мейкап, но и три-четыре тысячи подписчиков. Или три-четыре сотни тысяч подписчиков. Подписчики — это тоже аудитория, тоже потребители информации и бренд-контента. В свою очередь, Филипп Киркоров, кто бы как ни относился к конкретике его творчества, — это суперзвезда, и хайп-мейкер, умеющий поддержать неугасимое пламя интереса к себе. И, конечно, сильнейший ивент-драйвер для любой вечеринки. В общем, наш эстрадный Король-солнце. Никакой иронии, чистая констатация. И лучи этого версальского сияния — эффективная подсветка для любого бренда и события. Главное — правильно расставить систему зеркал и верно распорядиться приплодом солнечных кроликов. Точнее, зайчиков. У PAESE это, бесспорно, получилось.

Фото предоставлено PAESE