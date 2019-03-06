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Пресс-секретарь мэра уходит в экономику

Со следующей недели пресс-секретарь мэра Новосибирска начинает работу в новом для себя качестве в Первомайском районе.
  • 06/03/2019, 15:33
Автор: Евгения Серёгина
Пресс-секретарь мэра уходит в экономику
Мэр Новосибирска поддержал решение Роговского «расти в профессиональном плане»

Как сообщил в комментарии InfoPro54 пресс-секретарь новосибирского мэра Артем Роговский, со следующей недели он покидает свою должность в мэрии. По его словам, поступило предложение о новой работе от главы Первомайского района Виталия Новоселова.

— Завтра мой последний рабочий день в мэрии. С 11 марта выхожу работать заместителем главы администрации Первомайского района по экономике и доходам. Предложение поступило от главы района Виталия Новоселова, мне оно показалось интересным. Но впереди много работы и большая ответственность. Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть поддержал мое стремление расти в профессиональном плане, — сообщил Роговский.

По его словам, имя нового пресс-секретаря главы Новосибирска пока неизвестно. По данным источника Infopro54, должность пресс-секретаря мэра Новосибирска может занять заведующий отделом агитации и пропаганды областного отделения КПРФ, депутат горсовета Новосибирска Глеб Черепанов.

Артем Роговский получил пост пресс-секретаря новосибирского мэра Анатолия Локтя в ноябре 2015 года вместо Артема Скатова, занявшего пост вице-мэра.

Ранее должность заместителя главы Первомайского района по экономике занимал Евгений Бурков.

Фото с личной страницы Артема Роговского Вконтакте

 

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