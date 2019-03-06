Новый Chery Tiggo 7 можно заказывать в Новосибирске

В дилерских центрах CHERY с 7 марта доступен к заказу флагман семейства кроссоверов Chery Tiggo 7. Над дизайном автомобиля работала интернациональная команда под руководством Джеймса Хоупа. О старте продаж сообщила пресс-служба АО «Чери автомобили РУС».

Габариты кроссовера Tiggo 7, построенного на новой модульной платформе T1X, составляют: длина — 4432 мм, ширина — 1837 мм, высота — 1670 мм. Благодаря колесной базе 2650 мм салон автомобиля получился просторным и вместительным. Клиренс равен 190 мм.

Chery Tiggo 7 доступен в трех комплектациях — Sport, Luxury и Elite. В начальной версии Sport кроссовер оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Российская версия кроссовера Tiggo 7 обладает широким набором опций: цветной 4,8-дюймовый экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией «Свободные руки» (Bluetooth, Hands Free) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона.

Кроссовер Chery Tiggo 7 в комплектации luxury предлагается с бензиновым двигателем 2,0 литра с изменяемыми фазами газораспределения (DVVT), мощностью 122 л.с., вариатором (CVT) с двумя режимами (Eco и Sport).

В автомобиле улучшена коррозионная стойкость кузова за счет применения деталей из оцинкованной стали. Стоимость флагманского кроссовера CheryTiggo 7 в период предзаказа составит 999 900 рублей для комплектации sport.

Между тем китайская торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей Chery. Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на газету «Коммерсант», первым партнером AliExpress станет китайский производитель Chery, который открывает на площадке официальный магазин. На AliExpress будут представлены кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары. Продавцом на AliExpress выступит «Чери Автомобили Рус» — официальный дистрибьютор китайского автопроизводителя в России.

Эксперты «Автостат» считают, что инициатива не составит серьезной конкуренции продажам в дилерских центрах.

— Онлайн-продажи автомобилей сейчас находятся еще в зачаточном состоянии, хотя в будущем могут занять значимую долю, — считает исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов. — Одно дело — купить онлайн товар за несколько долларов, другое — за десятки тысяч. AliExpress в данном случае может выступить конкурентом для традиционных автодилеров, однако, учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной.

В Новосибирске официальными дилерами марки являются ООО «Сибавто» и ООО «Сибавто-Н».

Фото chary.ru