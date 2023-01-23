Большое ретроградие 2023 года: какие планеты участвуют и что это нам принесет

Ретроградный Меркурий

Ретроградным Меркурий в 2023 году будет четыре раза:

1-18 января;

22 апреля — 15 мая;

23 августа — 15 сентября;

13-30 декабря.

Меркурий во время ретроградия подавляет волю человека: он не может дать отпор обидчикам, восприимчив к стрессовым ситуациям, притягивает негативные обстоятельства. Большая часть проблем приходится на финансовую сферу, также затрагиваются сферы торговли и общения.

При обратном движении Меркурия нельзя переезжать и ездить на далекие расстояния. В это время желательно прислушиваться к своему внутреннему голосу, придерживаясь своих ценностей. Окружающие будут стараться переубедить вас, возложат дополнительные обязательства. Важно не поддаваться на манипуляции.

Меркурий предлагает изменить себя: самое время для экспериментов с внешностью, можно менять стиль, записываться в тренажерный зал, выходить на пробежки.

Людям, приближенным к науке, пора сменить теорию на практику, проводить больше опытов и научных экспериментов. Обратитесь к своим планам, вычеркните то, над чем точно больше не будете работать. Какие-то задачи потребуют пересмотра или окажутся неактуальными.

В период ретроградного Меркурия не поддавайтесь эмоциям и следите за словами. Сейчас многих можно обидеть одним неаккуратно сказанным словом, а некоторые слова человек может интерпретировать совсем по-другому, закладывая в них свой смысл.

Меркурий — время внутреннего опустошения, постарайтесь в ретроградие не принимать важных решений.

Ретроградный Марс

Ретроградный Марс в 2023 году заканчивает свое движение. Начавшееся в октябре 2022 года, 12 января 2023 он окончательно вернется в свое прежнее движение.

Марс приносит в жизнь человека апатию и усталость. Больше всего негативное влияние сказывается на рабочей сфере: прежнее место работы не радует, любимое дело не продвигается. По настроению человек стремится к дому, ему хочется спокойствия.

Многие испытывают упадок мотивации и отсутствие желания заниматься продвижением проектов. Все кажется бессмысленным и неперспективным. В это время человек может не замечать прогресса и продвижения, концентрируясь только на растратах и упадках.

Некоторые запланированные дела и поездки срываются, все процессы переговоров и планирования тормозятся. Лучший вариант при ретроградном Марсе — ничего не загадывать и плыть по течению. Не стоит строить долгосрочные планы, живите сегодняшним днем.

Марс «опускается» до глубин человеческой души: вы можете много копаться в себе, искать поддержку в философии, начать заниматься йогой или медитацией. Не забывайте следить за здоровьем, если есть недомогания, посетите врача. Будьте аккуратны дома и на работе, есть шанс получить травмы или ушибы.

Избежать влияние ретроградного Марса возможно. Для этого вам придется «замедлиться», отказаться от активностей, не посещать незнакомые места и контролировать эмоции.

Ретроградная Венера

Период ретроградной Венеры приходится на 23 июня 2023 — 4 сентября 2023. Венера — планета агрессии, человек под ее влиянием становится циничным, ищет выгоду для себя, не боится использовать других, искусно манипулируя ими.

В романтические отношения ретроградная Венера приносит угасание чувств, поиск не партнера, а выгоды от него. В деловых отношениях на первый план выходит расчет, корысть и нездоровый эгоизм.

Новые проекты в период Венеры не найдут отклика среди партнеров, будет сложно договориться и, что самое главное — увлечь своей идеей. У человека складывается ощущение, будто он говорит «в стену». Лучше переждать ретроградие и только потом выносить идеи на обсуждение.

Для установки новых контактов и поддержания старых, не лучшее время. Хочется сказать «оставьте людей в покое». Лучше поставьте себя в приоритет и обеспечьте всем необходимым: устройте отдых, купите технику, которая уже нужна долгое время.

Разрешается выписать свои мечты, строить карту желаний, составлять детальные планы на несколько лет. Принимая решение в период Венеры, взвесьте все «за» и «против», посмотрите на это с третьей стороны, может вы чего-то не замечаете.

Планета Венера говорит о любви и красоте. Заниматься внешностью в этот период — отличное решение.

Ретроградный Юпитер

Для Юпитера период ретроградия наступает 4 сентября 2023 года и продлится оно до 31 декабря 2023 года. Юпитер пробуждает в человеке инфантильность, в это время многие отказываются от запланированных дел, срывают сроки, не сдерживают обещания.

Особенная страсть Юпитера — денежные накопления. Люди начинают беречь финансы, искать новые источники дохода, планируют смену деятельности, вспоминают, кто им не отдал долги.

Юпитер вносит напряжение. Во-первых, человек чувствует внутреннее неспокойствие, ощущение будто что-то происходит, но пока не понятно что — это состояние неопределенности и непонимания многих злит. Во-вторых, ухудшаются отношения с друзьями и близкими, люди перестают друг друга понимать.

Жизнь во время ретроградного Юпитера кажется монотонной и заторможенной. Вместе с этим для многих открываются хорошие перспективы для реализации новых проектов. В этом и парадокс: путь открыт, но человек сам тормозит движение (сомневается, все перепроверяет, долго принимает решение).

В этот период необходимо двигаться неспешно, перепроверять бумаги, не соглашаться на сомнительные предложения.

Ретроградный Сатурн

Сатурн станет ретроградным 17 июня 2023 года и пробудет в этом положении до 4 ноября 2023 года. Планета влияет на психологическое состояние человека: ему хочется уединиться, часто случаются беспричинные срывы. Настроение в этот период упадническое, многие постоянно плачут.

Если ранее вы были в чем-то уверены, Сатурн эту уверенность пошатнет. Вы обнаружите в себе подозрительность, недоверчивость к окружающим, агрессию.

В этот период лучше не трогать других людей, а сконцентрироваться на себе и своих целях. Завершите начатые дела, вычеркните то, чем больше не хотите заниматься, наведите порядок в доме и в голове (элементарно откажитесь от негативных мыслей).

Планируйте новые проекты, придумывайте идеи, но пока что не начинайте их реализацию. Сейчас время мозгового штурма, для действий ретроградный Сатурн — крайне неблагоприятное положение.

Ко всем делам подходите ответственно, придерживаясь намеченного плана, не старайтесь экспериментировать, Сатурн этого не любит. Его стихия — дисциплина, план, преодоление.

Период ретроградного Сатурна не подходит для кардинальных перемен. Переезд на дальние расстояния, смена работы и места жительства, брать и давать в долг — все это необходимо исключить.

Особенное внимание потребует финансовая сторона. Забывая про экономию и разумные траты, велик шанс лишиться вообще всех сбережений.

Ретроградный Уран

Уран будет ретроградным с 22 января 2023 года по 29 августа 2023 года. Все события в этот период замедлятся. У многих появится потребность в пересмотре своей жизненной позиции: люди начнут считывать, что привычные вещи им больше не подходят.

Перемены ждут в сфере дома и финансов. Некоторые вновь испытают на себе фобии, вспомнят детские комплексы. Это не будет сильно влиять на психологическое состояние, но все же для многих это будут неприятные воспоминания.

В этот период не обманывайте себя и других. Постарайтесь сдерживать эмоции. Манипулирование при Уране не поможет, люди быстро «раскусят» это, что испортит с ними отношения.

Обратите внимание на творческие проекты. Если приглашают выступать, открывать новую деятельность в искусстве — не упустите шанс. Уран благоволит творческим людям, такая деятельность принесет вам финансовую свободу.

Ретроградный Нептун

Окно ретроградия для Нептуна наступает 30 июня 2023 года и продлится оно до 6 декабря 2023 года. Нептун достаточно изменчивая планета, ее потоки могут быть как позитивными, так и негативными.

В этот период многие решатся уйти в мир иллюзий, фантазий и своих тайных мечтаний. Соприкасаться с реальностью будет не интересно, а выстраивать воздушные замки в своей голове — заманчиво и привлекательно.

Несмотря на погружение в иллюзорный мир, многие наконец увидят истинные намерения окружающих: один распрощается с прежними друзьями, другой узнает неприятные тайны о близких, что заставит пересмотреть общение.

Фокусироваться на желаниях приятно, но в период Нептуна важно находить время и для реальных дел, особенно если они касаются творческой деятельности. Сюда можно отнести как занятия рисованием, так и посещение театров и музеев.

Ретроградный Плутон

Ретроградным Плутон станет 1 мая 2023 года, а вернется в свое исходное положение 11 октября 2023 года. Планета отвечает за взаимоотношения между людьми, причем не важно, рабочая это сфера или романтическая. Ссоры, разногласия и отсутствие понимания — вот что будет двигать все контакты в мире.

Некоторые люди захотят освободиться от обязательств и решат выйти из отношений, особенно из тех, которые уже долгое время не приносят радости. На работе многим захочется продемонстрировать свои навыки, но делать они это будут агрессивно и с некоторым ощущением превосходства над другими.

В период Плутона следует держать себя в руках, не проявлять агрессию, следить за тем, что говоришь. Пришло время решить все бытовые вопросы и внести разнообразие в привычную рутину.

Плутон любит соблюдение сроков. Если есть незавершенные проекты, пора их доделать или делегировать другому человеку.