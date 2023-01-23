Предприятия 70 видов деятельности получат отсрочку от уплаты страховых взносов

Отсрочку по уплате страховых взносов, действующую с весны прошлого года, продлили для целого ряда компаний. Среди них — предприятия в сфере здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта, производства пищевых продуктов и текстиля. Об этом сообщил премьер в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Всего отсрочка по выплате страховых взносов коснется предприятий 70 видов деятельности при условии, что они ею уже воспользовались ранее.

— Если раньше такие организации должны были внести платежи до конца апреля текущего года, то теперь — не позднее 28 мая 2024-го, — отметил премьер.

Для ИП, занятых в этих секторах экономики и получивших отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год с дохода, превышающего 300 000 рублей, платежи перенесли до 1 мая 2024 года. Для компаний по 30 направлениям деятельности, среди которых выпуск лекарств, сельское хозяйство, строительство и телекоммуникации, отсрочка по выплате страховых взносов за третий квартал прошлого года продлена до 28 мая 2024 года.

Такое решение предоставит возможность бизнесу и дальше использовать высвободившиеся ресурсы на текущие расходы, прежде всего зарплаты сотрудникам, развитие и модернизацию производства, перестройку логистики, подчеркнул Михаил Мишустин.

Ранее редакция сообщала, что запрет на проверки бизнеса продлен до конца 2023 года.

Фото с сайта Кремля