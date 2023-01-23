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Сбер в Новосибирске обновит парк троллейбусов

  • 23/01/2023, 16:34
"Сбербанк лизинг" заключил контракт с Новосибирским МУП "Горэлектротранспорт", согласно которому на городские маршруты выйдет 120 новых троллейбусов. Общая стоимость контракта составила почти 5 млрд рублей.

банкиПервая партия из 20-ти низкопольных троллейбусов поступит в Новосибирск уже в июне нынешнего года. Троллейбусы производятся на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе. Вместительность одного троллейбуса составляет 90 человек, техника оснащена кондиционерами и системой автономного хода, которая позволяет работать вне контактной сети.

В общей сложности Новосибирск получит 120 троллейбусов, такая большая партия позволит обновить парк на 44%.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбербанк всегда реагирует на острые потребности региона. Для нас это вторая крупная сделка лизинга по обновлению общественного транспорта Новосибирской области. Мы рады поучаствовать в обновлении парка общественного транспорта в регионе. Уже этим летом первая партия новых троллейбусов выйдет на востребованные маршруты, а значит, у пассажиров будет возможность в полной мере оценить уровень комфорта нового транспорта».

Антон Миронов, директор Сибирского филиала АО Сбербанк Лизинг:

«Обновление электротранспорта в Новосибирске – это большое событие для города, поскольку помимо улучшения транспортной доступности, комфорта для пассажиров и внешнего облика городского транспорта использование электротранспорта значительно улучшает экологию города. Мы рады, что смогли помочь в этом важном для Новосибирска проекте и внесли свой вклад в улучшение инфраструктуры города.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбербанк лизинг Сбер Горэлектротранспорт


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