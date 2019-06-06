Большой сруб и мягкий кот: Академгородок ждет квартирное безумие

Выбирать квартиру для жизни или на будущее не так сложно, как кажется. Достаточно знать несколько секретных методик — и проблема превращается в интересный и запоминающийся выбор квартиры. Как это сделать?
Приходите 8 июня в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе 4/4) с 11 до 18 часов на мероприятие «Квартира на вырост!». Вас ждут:
Попасть на лекторий очень просто! Достаточно выбрать понравившуюся тему. Запишитесь, чтобы не пропустить:
13:00 — Новостройки: почему пора переезжать в новое жилье?
15:00 — Ипотека: 7 секретных способов выбрать лучшую ипотечную программу
17:00 — Покупка: как выбрать правильную квартиру для жизни
Участники мероприятия:
Встречаемся 8 июня (суббота) в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4).
Больше информации и запись на лектории — на сайте мероприятия «Квартира на вырост!».
16+ *Ознакомиться с правилами проведения — на сайте
Фото предоставлено компанией «Больше чем»
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