Большой сруб и мягкий кот: Академгородок ждет квартирное безумие

Выбирать квартиру для жизни или на будущее не так сложно, как кажется. Достаточно знать несколько секретных методик — и проблема превращается в интересный и запоминающийся выбор квартиры. Как это сделать?

Приходите 8 июня в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе 4/4) с 11 до 18 часов на мероприятие «Квартира на вырост!». Вас ждут:

Масштабный лекторий с ответами на любые вопросы о покупке квартиры, ипотеке и материнском капитале.

Скидки и акции от банков и застройщиков Академгородка и окрестностей.

Шахматный мастер-класс для детей и взрослых.

Гигантские напольные шахматы.

Приятные бонусы от наших партнеров.

VR-погружение* (VR — виртуальная реальность) и розыгрыш квадратных метров.*

Попасть на лекторий очень просто! Достаточно выбрать понравившуюся тему. Запишитесь, чтобы не пропустить:

13:00 — Новостройки: почему пора переезжать в новое жилье?

15:00 — Ипотека: 7 секретных способов выбрать лучшую ипотечную программу

17:00 — Покупка: как выбрать правильную квартиру для жизни

Участники мероприятия:

ПАО Сбербанк

Банк ВТБ (ПАО)

Банк «Левобережный» (ПАО)

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

АО «Райффайзенбанк»

ООО «АКД» — застройщик ЖК «Спектр»

АО «Академпарк» — застройщик коттеджного поселка «Горки Академпарка»

ООО «Девелопмент 54» — застройщик «VIVANOVA»

ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест»

ООО «Зеленый дом» — застройщик коттеджных поселков «Березки»

Встречаемся 8 июня (суббота) в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4).

Больше информации и запись на лектории — на сайте мероприятия «Квартира на вырост!».

16+ *Ознакомиться с правилами проведения — на сайте

Фото предоставлено компанией «Больше чем»