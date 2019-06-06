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Большой сруб и мягкий кот: Академгородок ждет квартирное безумие

  • 06/06/2019, 08:00
8 июня в ТРК «Эдем» пройдет масштабное мероприятие “Квартира на вырост!”

Жителям Академгородка расскажут, как купить идеальную квартируВыбирать квартиру для жизни или на будущее не так сложно, как кажется. Достаточно знать несколько секретных методик — и проблема превращается в интересный и запоминающийся выбор квартиры. Как это сделать?

Приходите 8 июня в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе 4/4) с 11 до 18 часов на мероприятие «Квартира на вырост!». Вас ждут:

  • Масштабный лекторий с ответами на любые вопросы о покупке квартиры, ипотеке и материнском капитале.
  • Скидки и акции от банков и застройщиков Академгородка и окрестностей.
  • Шахматный мастер-класс для детей и взрослых.
  • Гигантские напольные шахматы.
  • Приятные бонусы от наших партнеров.
  • VR-погружение* (VR — виртуальная реальность) и розыгрыш квадратных метров.*

Попасть на лекторий очень просто! Достаточно выбрать понравившуюся тему. Запишитесь, чтобы не пропустить:

13:00 — Новостройки: почему пора переезжать в новое жилье?

15:00 — Ипотека: 7 секретных способов выбрать лучшую ипотечную программу

17:00 — Покупка: как выбрать правильную квартиру для жизни

Участники мероприятия:

  • ПАО Сбербанк
  • Банк ВТБ (ПАО)
  • Банк «Левобережный» (ПАО)
  • «Газпромбанк» (Акционерное общество)
  • АО «Райффайзенбанк»
  • ООО «АКД» — застройщик ЖК «Спектр»
  • АО «Академпарк» — застройщик коттеджного поселка «Горки Академпарка»
  • ООО «Девелопмент 54» — застройщик «VIVANOVA»
  • ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест»
  • ООО «Зеленый дом» — застройщик коттеджных поселков «Березки»

Встречаемся 8 июня (суббота) в ТРК «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4).

Больше информации и  запись на лектории — на сайте мероприятия «Квартира на вырост!».

16+ *Ознакомиться с правилами проведения — на сайте

Фото предоставлено компанией «Больше чем»

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