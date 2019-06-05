Фракция ЕР в заксобрании пополнится еще одним баганцем

Генполитсовету «Единой России» предстоит утвердить кандидатуру директора АО «Ивановское» Виктора Бамбуха, выдвинутую региональным отделением ЕР в заксобрание Новосибирской области. Утверждение должно произойти до 11 июня. Об этом в комментарии редакции InfoPro54 сообщил секретарь областного партийного политсовета Андрей Панферов. Напомним, что вакантное место у единороссов появилось после того, как мандат сдал экс-директор НМИЦ им. акад. Мешалкина Александр Караськов. По словам Панферова, кандидатура Бамбуха — единственная, рассмотренная на заседании президиума политсовета.

— Мы рассматривали Бамбуха как основного претендента, — говорит собеседник издания. — Кроме того, что он является секретарем местного отделения партии и руководителем ведущего хозяйства района, это еще член президиума регсовета нашей партии. Он курирует проект «Развитие сельских территорий». Для «Единой России» в Новосибирской области этот проект является ключевым.

Виктор Бамбух — уже второй единоросс из Баганского района, который может стать депутатом областного парламента из-за досрочно освободившегося места. До него мандат получил гендиректор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой, сменивший ушедшего в ГК«Ростех» Юрия Зозулю.

Фото с сайта регионального отделения партии «Единая Россия»