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Фракция ЕР в заксобрании пополнится еще одним баганцем

  • 05/06/2019, 20:09
Другие кандидатуры на место Александра Караськова пленум регионального политсовета «Единой России» даже не рассматривал.

Генполитсовету «Единой России» предстоит утвердить кандидатуру директора АО «Ивановское» Виктора Бамбуха, выдвинутую региональным отделением ЕР в заксобрание Новосибирской области. Утверждение должно произойти до 11 июня. Об этом в комментарии редакции InfoPro54 сообщил секретарь областного партийного политсовета Андрей Панферов. Напомним, что вакантное место у единороссов появилось после того, как мандат сдал экс-директор НМИЦ им. акад. Мешалкина Александр Караськов. По словам Панферова, кандидатура Бамбуха  единственная, рассмотренная на заседании президиума политсовета.

 Мы рассматривали Бамбуха как основного претендента,  говорит собеседник издания.  Кроме того, что он является секретарем местного отделения партии и руководителем ведущего хозяйства района, это еще член президиума регсовета нашей партии. Он курирует проект «Развитие сельских территорий». Для «Единой России» в Новосибирской области этот проект является ключевым.

Вересовой

Михаил Вересовой вернулся в заксобрание

Виктор Бамбух — уже второй единоросс из Баганского района, который может стать депутатом областного парламента из-за досрочно освободившегося места. До него мандат получил гендиректор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой, сменивший ушедшего в ГК«Ростех» Юрия Зозулю.

Фото с сайта регионального отделения партии «Единая Россия»

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