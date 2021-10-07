Большой виртуальный пирог, чтобы подарить детям-сиротам шанс обрести новую семью

Акция пройдет с 4 по 17 октября, собранные за это время деньги будут направлены на поддержку проекта по семейному устройству «Новая семья 2.0».

На сайте акции участники могут «испечь» самый большой виртуальный пирог. Выбирая начинку, украшения или секретный ингредиент участник определяет сумму пожертвования, которую направляет на поддержку проекта.

Проект «Новая семья 2.0» был запущен в 2019 году и помогает детям из категории «трудноустраиваемые»: это подростки, дети с особенностями развития и сиблинги (3-е и больше братьев и сестер). По статистике, таких детей реже всего забирают в семьи, потому что это сложнее, и на это от приемных родителей требуется больше ресурсов: финансовых, временных и моральных в том числе.

«В детских домах России живет более сорока тысяч детей. Это как население небольшого города. Только у жителей этого города нет рядом близкого взрослого. Детям нужны мама и папа, им не нужна сиротская система. Да, не каждый приемный родитель готов к сложному переходному возрасту, долгим реабилитациям и большим тратам. Не у всех есть возможность принять в свое жилье сразу трех или пятерых братьев и сестер, которых нельзя разлучать. Но при этом эти люди готовы подарить тепло и заботу неродным детям. А мы с вами, сделав небольшое пожертвование, можем повлиять на то, чтобы счастливых детей, которые живут в семье, а не в детском доме, было больше», — отмечает Марина Аксенова, директор благотворительного фонда «Солнечный город».

В рамках проекта благотворительный фонд «Солнечный город» помогает родителям, готовым взять «трудноустраиваемых» детей в семью: им предоставляется большое и комфортное жилье, а также круглосуточная помощь профессиональных психологов. Родители ежемесячно проходят обучение от специалистов фонда, получают от психолога проекта рекомендации по воспитанию детей и индивидуальный план развития ребенка, который корректируется каждый квартал. При выполнении всех требований, они получают дополнительное финансовое вознаграждение. Сейчас в проекте принимают участие 5 семей, в которых воспитываются 19 детей.

«Я поняла, что дети не нуждаются в жалости, они нуждаются во внимании, любви, защите, общении и уважении. Когда люди говорят: «Ой, вот детей так жалко», — я отвечаю, что не надо их жалеть, их надо любить, начните с ними общаться, уделите внимание и восприятие поменяется», — рассказывает Олеся Волкова, приемная мама 5 детей, участница проекта «Новая семья 2.0».

Чтобы принять участие в акции достаточно зайти на сайт, выбрать ингредиенты для пирога и сделать пожертвование. Каждому участнику, вместе с квитанцией, придет интересный рецепт осеннего пирога.